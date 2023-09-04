Синдром понеділка: 4 поради, як позбутися нудьги та підвищити продуктивність

Перемогти нудьгу понеділка може бути складним завданням, на перший погляд, проте ви можете навчитися зберігати спокій і продуктивність за допомогою цих ефективних порад.

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Після затишних вихідних або святкового вечора з друзями та родиною думка про понеділок може викликати у вас занепокоєння. У понеділок цілком природно почуватися розбитим та розосередженим, але завжди є рішення, і ви можете проявити свою волю, щоб зберігати спокій. Якщо ви відчуваєте смуток понеділка, заспокойте свої нерви за допомогою цих ефективних способів. Про це пише Health Shots.

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Понеділок зазвичай асоціюється з незакінченою і наваленою стопкою роботи. Однак яким би страшним не був ваш понеділок, завжди є рішення, яке допоможе вам зберігати спокій.

Плануйте заздалегідь

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"Завчасне планування допоможе вам скласти план на тиждень. Виділіть час на вихідних, щоб скласти орієнтовний графік, який дасть вам розуміння того, який вигляд матиме майбутній тиждень", — пропонує клінічна психологиня доктор Камне Чіббер.

Планування тижня до його початку завжди допоможе вам залишатися в гарному настрої весь тиждень. Якщо ви заздалегідь складете список справ, це допоможе вам краще справлятися з непередбачуваними ситуаціями і почуватися впевненіше.

Віддавайте пріоритет заняттям, які вам подобаються

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Експерт каже: "Поміщайте заняття, які вам подобаються, на початок або кінець кожного дня. Це допоможе вам із нетерпінням чекати чогось хорошого і позитивного, що має статися цього дня".

Зробіть свій день веселішим, щодня включивши в нього якісь цікаві заняття. Таке проведення часу знімає стрес, а також допомагає вам займатися своїм захопленням або хобі у вільний час. Це може бути що завгодно: від гри в головоломки з друзями до відвідування спортзалу — список можна продовжувати залежно від уподобань. Ви також можете щодня або щотижня балувати себе чимось приємним, наприклад, чашкою кави або букетом квітів, щоб прожити цей день позитивно.

Одне завдання за раз

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Одна з головних помилок, яку робить більшість людей, — це захаращувати свій день занадто великою кількістю завдань. Завжди вчіться виконувати одне завдання за раз і уникайте багатозадачності, яка тільки викликає у вас почуття перевантаженості та знижує продуктивність на роботі. Точно так само, як ми проводимо один день за раз, навчіться починати з одного завдання та закінчувати його, перш ніж переходити до наступного.

Не поспішайте вранці

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Постійно переводите будильник "ще на 10 хвилин"? Зазвичай люди піддаються цій поганій звичці натискати кнопку повтору тільки для того, щоб в кінцевому підсумку прокидатися пізно і поспішати, створюючи навколо хаос. Ви завжди можете створити здоровий ранковий розпорядок, практикуючи техніки глибокого дихання, медитацію або йогу, уникаючи використання телефону протягом щонайменше 1 години після пробудження. Вкрай важливо дати вранці собі заспокоїтися та налаштуватися на роботу, перш ніж кинутися у вир справ і подій.

"Починайте свій день трохи повільніше із заспокійливих занять вранці. Надмірний поспіх рано вранці може створити відчуття занепокоєння", — каже психолог.

Нагадаємо, вчені виявили, що довгий сон на вихідних шкодить вашому здоров'ю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця