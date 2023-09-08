Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете

Монету размером с баскетбольный мяч украшают шесть тысяч бриллиантов.

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Монета стоимостью около 18,5 миллиона фунтов стерлингов с более чем 6000 бриллиантами представлена ​​в годовщину смерти королевы Елизаветы. Лондонский бренд East India Company заявил, что это дань уважения "поистине уникальна". Об этом пишет Daily Mail.

Монета размером с баскетбольный мяч украшена 6000 бриллиантов. Она была выпущена в честь королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти.

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Артефакт, получивший название "Монета Короны", был создан Ост-Индской компанией из Мейфэра, чтобы отметить "непреходящее наследие" покойной королевы.

Монета, посвященная памяти королевы Елизаветы

Сама монета весит 1 кг, ее украшают десять золотых монет размером поменьше и 6426 бриллиантов. Ее стоимость оценивается в 18,5 миллиона фунтов стерлингов.

Монета призвана объединить ряд добродетелей, которые бренд образа жизни ассоциировал с покойной королевой и ее правлением: мужество, справедливость, правда, победа, благотворительность и постоянство.

Создатели монеты черпали вдохновение в детализированном куполе собора Святого Павла.

Монета, посвященная памяти королевы Елизаветы Фото: East India Company

В социальных сетях компания сообщила: "Представляем The Crown Coin, дань памяти Королеве. Это действительно уникальная монета, признанная одной из самых дорогих монет, когда-либо выпущенных".

Ост-Индская компания была образцом британского империализма, созданная для эксплуатации богатых ресурсов Индии и в конечном итоге, она управляла значительной частью экономики страны.

В период своего расцвета Ост-Индская компания контролировала 50 процентов мировой торговли, поставляя чай и кофе на Запад, а специи — по всему миру.

Несколько раз компания распускалась и снова объединялась, а 13 лет назад бизнес был перезапущен как бренд роскошного образа жизни индийским предпринимателем Сандживом Мехтой.

Монета, посвященная памяти королевы Елизаветы Фото: East India Company Монета, посвященная памяти королевы Елизаветы Фото: East India Company

Уже стало известно, как члены королевской семьи почтят память королевы Елизаветы в первую годовщину.

Сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон передадут британцам послание в честь наследия королевы, что и было сделано через социальные сети.

Король Чарльз III не будет появляться на публике, и не будет официального семейного собрания в первую годовщину смерти королевы, подтвердил представитель королевской семьи.

Вместо этого, как сообщается, король Чарльз проведет день "тихо и уединенно" в Балморале в Шотландии, где она скончалась.

И хоть принц Гарри сейчас находится в Лондоне, куда он прибыл для участия в мероприятии WellChild — благотворительной организации для тяжелобольных детей, покровителем которой он является, — он не встретится с другими членами королевской семьи. Выступая, он сказал несколько теплых слов о своей бабушке.