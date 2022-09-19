105 секунд из жизни королевы: трогательная дань памяти Ее Величества (видео)

Великобритания провожает в последний путь Ее Величество, вспоминая, какой была королева, всю жизнь прослужившая своей стране.

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В Великобритании сегодня – день государственных похорон Ее Величества Елизаветы II, которая правила страной 70 лет. За несколько часов до того, как гроб с телом упокоится в часовне Святого Георгия рядом с принцем Филиппом, отцом Георгом VI и младшей сестрой принцессой Маргарет, Букингемский дворец опубликовал прощальное видео в память о монархе.

Оно представляет собой нарезку фотографий длиной 105 секунд, на которых показана жизнь Елизаветы с рождения и до последних лет ее жизни. На черно-белых и цветных кадрах она позирует рядом со своими родителями, сестрой, мужем, детьми, в зарубежных поездках. Не обошли авторы видео и увлечения королевы, поделившись снимками, где Ее Величество рядом со своими корги, а также с лошадьми. "Память о нашей королеве. Сегодня люди со всей Великобритании, Содружества и всего мира отдадут дань уважения необычайной жизни и правлению Ее Величества Королевы", – говорится в подписи.

Королева скончалась 8 сентября в своем любимом шотландском поместье Балморал. По словам близких к ней источников, монарх знала, что не вернется в Лондон.

Гроб с телом королевы из Балморала привезли в Эдинбург, а после прощания отправили в Лондон.

На похоронах присутствуют и принц Гарри с женой Меган Маркл. Герцогов Сассекских не пригласили на государственный прием в Букингемский дворец, однако на церемонии прощания супруги появились вместе, хотя король и не особо хотел видеть невестку на церемонии.

Среди тех, кто прилетел на похороны Ее Величества, – первая леди Украины Елена Зеленская. Она встретилась с Кейт Миддлтон во время приема.