105 секунд із життя королеви: зворушлива данина пам'яті Її Величності (відео)

Великобританія проводжає в останній шлях Її Величність, згадуючи, якою була королева, яка все життя прослужила своїй країні.

Related video

У Великій Британії сьогодні — день державного похорону Її Величності Єлизавети II, яка правила країною 70 років. За кілька годин до того, як труна з тілом упокоїться в каплиці Святого Георгія поруч із принцом Філіпом, батьком Георгом VI та молодшою сестрою принцесою Маргарет, Букінгемський палац опублікував прощальне відео на згадку про монархиню.

Воно є нарізкою фотографій довжиною 105 секунд, на яких показано життя Єлизавети від народження і до останніх років її життя. На чорно-білих та кольорових кадрах вона позує поряд зі своїми батьками, сестрою, чоловіком, дітьми, у закордонних поїздках. Не оминули автори відео і захоплення королеви, поділившись знімками, де Її Величність поруч зі своїми коргі, а також з кіньми. "Пам'ять про нашу королеву. Сьогодні люди з усієї Великобританії, Співдружності та всього світу віддадуть шану надзвичайному життю та правлінню Її Величності Королеви", — йдеться у підписі.

Королева померла 8 вересня у своєму улюбленому шотландському маєтку Балморал. За словами близьких до неї джерел, монархиня знала, що не повернеться до Лондона.

Труну з тілом королеви з Балморалу привезли до Единбурга, а після прощання відправили до Лондона.

На похороні присутні і принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Герцогів Сассекських не запросили на державний прийом до Букінгемського палацу, проте на церемонії прощання подружжя з'явилося разом, хоча король і не особливо хотів бачити невістку на церемонії.

Серед тих, хто прилетів на похорон Її Величності — перша леді України Олена Зеленська. Вона зустрілася з Кейт Міддлтон під час прийому.