Стилист назвала 4 популярные вещи в гардеробе, которые добавляют возраст

Оксана Мацькив, эксперт в области стидя и моды, рассказала, как правильно подобрать принты, фасоны и асессуары, чтобы из "возрастного" образ превратился в актуальный и свежий.

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Даже самые модные вещи, которые в тренде и актуальны, по мнению именитых стилистов, могут здорово испортить образ, если не обыграть его правильно в своем ансамбле, и прибавить не один год даже юным девушкам. Известный украинский стилист Оксана Мацькив назвала четыре популярные позиции в гардеробе, которые "старят", и поделилась секретами, как обыграть их так, чтобы выглядеть эффектно и в то же время не производить впечатление матроны.

Принт "горох"

Принт "горох" – очень любим многими девушками и женщинами, которые с удовольствием носят платья и блузы с таким рисунком. Одна из самых известных любительниц этого принта – принцесса Уэльская Кейт, у которой в гардеробе немало нарядов в горошек. Чтобы не выглядеть в таких вещах старше своего возраста, Мацькив советует выбирать принт на светлой основе

"Чем больше в ней воздух – тем лучше будет выглядеть этот принт. Обратите внимание на то, как горошины расположены между собой, на паттерне принта. Разные по размеру, несимметричные горошинки с нечеткими краями и разным расстоянием друг от друга освежают любой образ", – отмечает стилист.

Любимый принг "горох" может добавить возраст, но грамотно подобранный рисунок спасет ситуацию Фото: oksana_matskivv/instagram

Цветочный принт

Цветочный рисунок на одежде, по мнению модниц, добавляет им женственности и легкости, однако неправильно подобранный, он может накинуть и еще несколько годочков в плюс. Чтобы выглядеть моложе и моднее, Оксана рекомендует обратить внимание на однотонный принт "гравюра", тонко нанесенный на светлую подложку. Еще один удачный вариант – выбрать абстрактные цветочные принты также на светлой подложке.

"Они могут быть и на темной, но опять же, внимание на паттерне размещения цветка. Чем больше он сбивается, тем лучше", – подчеркнула Мацькив.

Абстрактные цветочные принты на светлой подложке – лучший выбор Фото: oksana_matskivv/instagram

Жемчуг

Украшения из жемчуга почему-то традиционно считаются "возрастными" и не рекомендуются девушкам и молодым женщинам. Однако они сделают красивее любой образ при правильном комбинировании. Стилист рекомендует избегать сочетания жемчуга с классическими (исторически древними) силуэтами, поскольку на выходе это дает сильно официальный образ.

"Жемчуг желательно стилизовать с вещами, которые потенциально могут заземлять наш образ в 2020-х годах, антидотами возраста", – пишет эксперт.

Ожерелья из жемчуга можно разбавить цеепочками и подвесками из металла Фото: oksana_matskivv/instagram

Приталенные платья с пышным низом и рукавами-фонариками

Такой фасон в стиле 50-60-ых хорош тем, что подчеркивает талию и добавляет фигуре красивых изгибов. Однако чтобы такое платье выглядело актуально и по возрасту, Мацькив советует избегать длины, которая укорачивает силуэт.

Выбирая приталенное платье с пышной юбкой следует внимательно отнестись к его длине Фото: oksana_matskivv/instagram

"Следим, чтобы платье содержало достаточно ткани, если оно предполагает объем. В однотонном исполнении и с правильной длиной эти платья встречались даже в трендах 2022-2023", – говорит стилист.

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