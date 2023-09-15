Стилістка назвала 4 популярні речі в гардеробі, які додають віку

Оксана Мацьків, експертка в царині стилю та моди, розповіла, як правильно підібрати принти, фасони та аксесуари, щоб з "вікового" образ перетворився на актуальний і свіжий.

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Навіть наймодніші речі, які в тренді й актуальні, на думку іменитих стилістів, можуть добряче зіпсувати образ, якщо не обіграти його правильно у своєму ансамблі, і додати не один рік навіть юним дівчатам. Відома українська стилістка Оксана Мацьків назвала чотири популярні позиції в гардеробі, які "зістарюють", і поділилася секретами, як обіграти їх так, щоб мати ефектний вигляд і водночас не справляти враження матрони.

Принт "горох"

Принт "горох" — дуже улюблений багатьма дівчатами і жінками, які із задоволенням носять сукні та блузи з таким малюнком. Одна з найвідоміших прихильниць цього принта — принцеса Уельська Кейт, у якої в гардеробі чимало вбрань у горошок. Щоб не виглядати в таких речах старшою за свій вік, Мацьків радить обирати принт на світлій основі

"Що більше в ній повітря — то кращий вигляд матиме цей принт. Зверніть увагу на те, як горошини розташовані між собою, на патерні принта. Різні за розміром, несиметричні горошинки з нечіткими краями і різною відстанню одна від одної освіжають будь-який образ", — зазначає стиліст.

Улюблений пріинт "горох" може додати вік, але грамотно підібраний малюнок врятує ситуацію Фото: oksana_matskivv/instagram

Квітковий принт

Квітковий малюнок на одязі, на думку модниць, додає їм жіночності та легкості, проте неправильно підібраний, він може накинути і ще кілька рочків у плюс. Щоб мати молодший і модніший вигляд, Оксана рекомендує звернути увагу на однотонний принт "гравюра", тонко нанесений на світлу підкладку. Ще один вдалий варіант — вибрати абстрактні квіткові принти також на світлій підкладці.

"Вони можуть бути і на темній, але знову ж, увага на патерні розміщення квітки. Що більше вона збивається, то краще", — підкреслила Мацьків.

Абстрактні квіткові принти на світлій підкладці — найкращий вибір Фото: oksana_matskivv/instagram

Перли

Прикраси з перлів чомусь традиційно вважаються "віковими" і не рекомендуються дівчатам і молодим жінкам. Однак вони зроблять красивішим будь-який образ за правильного комбінування. Стиліст рекомендує уникати поєднання перлів із класичними (історично давніми) силуетами, оскільки на виході це дає надто офіційний образ.

"Перли бажано стилізувати з речами, які потенційно можуть заземлювати наш образ у 2020-х роках, антидотами віку", — пише експертка.

Намиста з перлів можна розбавити ланцюжками і підвісками з металу Фото: oksana_matskivv/instagram

Приталені сукні з пишним низом і рукавами-ліхтариками

Такий фасон у стилі 50-60-их гарний тим, що підкреслює талію і додає фігурі красивих вигинів. Однак щоб така сукня мала актуальний і відповідний віку вигляд, Мацьків радить уникати довжини, яка вкорочує силует.

Обираючи приталену сукню з пишною спідницею, слід уважно поставитися до її довжини Фото: oksana_matskivv/instagram

"Стежимо, щоб сукня містила достатньо тканини, якщо вона передбачає об'єм. В однотонному виконанні і з правильною довжиною ці сукні зустрічалися навіть у трендах 2022-2023", — каже стиліст.

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