Диетологи назвали 3 продукта, которые нельзя есть перед сном

Есть ряд продуктов, которые никогда не следует есть перед сном, если вы хотите хорошо выспаться и утром чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими.

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Часто после ужина, перед сном, хочется себя побаловать чем-то вкусненьким. Возможно, у вас даже есть любимое лакомство на каждый день, например, вкусное шоколадное печенье или кусочек сыра на тосте. Что ж, оказывается, некоторые из этих маленьких удовольствий могут вызвать серьезные нарушения в организме и его циклах сна. Об этом пишет Woman&home.

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Диетологи не рекомендуют есть за 3 часа до сна, но даже если вы решили "согрешить", есть продукты, которых следует избегать перед сном. Однако вы можете быть удивлены перечисленными продуктами, поскольку многие из них обладают множеством других преимуществ для здоровья.

Черный шоколад

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Несколько плиток шоколада перед новой серией любимого сериала, когда уже все спят, звучит как блаженство. Однако эта, казалось бы, невинная плитка темного шоколада, к сожалению, может негативно повлиять на ваш сон.

По словам дипломированного диетолога Софи Тротман, черный шоколад занимает одно из первых мест в списке продуктов, которых следует избегать перед сном. "Темный шоколад содержит кофеин, который может поддерживать бодрость в течение длительного времени и нарушать сон", — говорит Тротман. Помимо кофеина, темный шоколад содержит сахар, который также может долго не давать вам уснуть, поскольку приводит к скачку уровня глюкозы. Перед сном вашему организму не нужен ни сахар, ни кофеин.

Острая пища

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Если съесть сильно приправленную специями еду перед сном, можно обеспечить себе бессонную ночь. Специи содержат высокий уровень капсаицина — химического вещества, которое повышает температуру тела и мешает процессу терморегуляции, что затрудняет поиск идеальной температуры для сна. Для женщин в период перименопаузы это также может усугубить приливы, что означает долгую ночь с неприятным потоотделением и перегревом.

Хотя специи не сдержат кофеин, употребление большого количества острой пищи перед сном может перегрузить ваш желудок и помешать полноценному отдыху из-за дискомфорта с пищеварением. "Острая пища у некоторых может вызвать изжогу или расстройство желудка", — говорит Тротман, и сами по себе эти симптомы могут вообще мешать сну. В некоторых случаях это также может быть весьма болезненно и неприятно.

Красное мясо

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После большого стейка или гамбургера мы склонны чувствовать вялость и сонливость. На первый взгляд, вам может показаться, что это будет способствовать сну, но на самом деле красное мясо — это один из продуктов, который никогда не следует есть перед сном.

Нашему организму приходится работать намного усерднее, переваривая такую ​​тяжелую пищу. Когда мы перевариваем пищу, внутренняя температура нашего тела повышается, что может привести к дискомфорту во время сна. Тротман объясняет, что красное мясо более плотное, в нем больше белка, поэтому организму требуется гораздо больше времени, чтобы расщепить его и завершить переваривание.

Если вы ужинаете поздно, лучше выбрать более легкий вариант, например, курицу или овощные блюда. Это важно, если вы хотите быстро заснуть и улучшить качество сна.

Что есть перед сном?

Фото: Freepik

Доктор Дебора Ли поделилась несколькими вечерними перекусами, которые помогут утолить чувство голода и не навредят вашему сну.

Орехи. Перекус орехами не только поможет вам уснуть, но и обеспечит массу полезных питательных веществ. Доктор Ли говорит: "Грецкие орехи и фисташки содержат мелатонин. Кешью и фисташки – серотонин, а в целом орехи богаты магнием и селеном, которые необходимы для хорошего сна".

Молочные напитки. Молоко не только насытит вас, поскольку оно содержит белок и в целом способствует легкому засыпанию. "Молоко содержит триптофан, который является предшественником гормона счастья, серотонина. Серотонин необходим для высвобождения гормона сна, мелатонина", — объясняет доктор Ли.

Напитки без кофеина. Чаи без кофеина могут помочь вам обуздать чувство голода и поспособствуют спокойному сну. Например, ромашковый чай имеет сладкий вкус и оказывает дополнительный успокаивающий эффект, помогая вам заснуть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.