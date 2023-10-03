Дієтологи назвали 3 продукти, які не можна їсти перед сном

Є низка продуктів, які ніколи не слід їсти перед сном, якщо ви хочете добре виспатися і вранці почуватися бадьорими та відпочилими.

Related video

Часто після вечері, перед сном, хочеться себе побалувати чимось смачненьким. Можливо, у вас навіть є улюблені ласощі на кожен день, наприклад, смачне шоколадне печиво або шматочок сиру на тості. Що ж, виявляється, деякі з цих маленьких задоволень можуть спричинити серйозні порушення в організмі та його циклах сну. Про це пише Woman&home.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Дієтологи не рекомендують їсти за 3 години до сну, але навіть якщо ви вирішили "згрішити", є продукти, яких слід уникати перед сном. Однак ви можете бути здивовані перерахованими продуктами, оскільки багато з них мають безліч інших переваг для здоров'я.

Чорний шоколад

Фото: Freepik

Кілька плиток шоколаду перед новою серією улюбленого серіалу, коли вже всі сплять, звучить як блаженство. Однак ця, здавалося б, безневинна плитка темного шоколаду, на жаль, може негативно вплинути на ваш сон.

За словами дипломованого дієтолога Софі Тротман, чорний шоколад посідає одне з перших місць у списку продуктів, яких слід уникати перед сном. "Темний шоколад містить кофеїн, який може підтримувати бадьорість протягом тривалого часу і порушувати сон", — каже Тротман. Крім кофеїну, темний шоколад містить цукор, який також може довго не давати вам заснути, оскільки призводить до стрибка рівня глюкози. Перед сном вашому організму не потрібен ні цукор, ні кофеїн.

Гостра їжа

Фото: Pixabay

Якщо з'їсти сильно приправлену спеціями їжу перед сном, можна забезпечити собі безсонну ніч. Спеції містять високий рівень капсаїцину — хімічної речовини, яка підвищує температуру тіла і заважає процесу терморегуляції, що ускладнює пошук ідеальної температури для сну. Для жінок у період перименопаузи це також може посилити припливи, що означає довгу ніч із неприємним потовиділенням та перегрівом.

Хоча спеції не стримають кофеїн, вживання великої кількості гострої їжі перед сном може перевантажити ваш шлунок й завадити повноцінному відпочинку через дискомфорт із травленням. "Гостра їжа у декого може викликати печію або розлад шлунка", — каже Тротман, і самі по собі ці симптоми можуть взагалі заважати сну. У деяких випадках це також може бути вельми болісно і неприємно.

Червоне м'ясо

Фото: Getty Images

Після великого стейка або гамбургера ми схильні відчувати млявість та сонливість. На перший погляд, вам може здатися, що це сприятиме сну, але насправді червоне м'ясо — це один із продуктів, який ніколи не слід їсти перед сном.

Нашому організму доводиться працювати набагато старанніше, перетравлюючи таку важку їжу. Коли ми перетравлюємо їжу, внутрішня температура нашого тіла підвищується, що може призвести до дискомфорту під час сну. Тротман пояснює, що червоне м'ясо більш щільне, в ньому більше білка, тому організму потрібно набагато більше часу, щоб розщепити його і завершити перетравлення.

Якщо ви вечеряєте пізно, краще вибрати легший варіант, наприклад, курку або овочеві страви. Це важливо, якщо ви хочете швидко заснути і поліпшити якість сну.

Що їсти перед сном?

Фото: Freepik

Доктор Дебора Лі поділилася кількома вечірніми перекусами, які допоможуть втамувати відчуття голоду і не зашкодять вашому сну.

Горіхи. Перекус горіхами не тільки допоможе вам заснути, а й забезпечить масу корисних поживних речовин. Доктор Лі каже: "Волоські горіхи і фісташки містять мелатонін. Кеш'ю і фісташки — серотонін, а загалом горіхи багаті на магній та селен, які необхідні для гарного сну".

Молочні напої. Молоко не тільки наситить вас, оскільки воно містить білок і загалом сприяє легкому засинанню. "Молоко містить триптофан, який є попередником гормону щастя, серотоніну. Серотонін необхідний для вивільнення гормону сну, мелатоніну", — пояснює доктор Лі.

Напої без кофеїну. Чаї без кофеїну можуть допомогти вам приборкати почуття голоду і посприяють спокійному сну. Наприклад, ромашковий чай має солодкий смак та надає додатковий заспокійливий ефект, допомагаючи вам заснути.

Нагадаємо, 10 продуктів, які потрібно їсти ввечері, щоб добре спати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що довгий сон на вихідних шкодить вашому здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.