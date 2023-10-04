Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото с супругой Алесей Бацман в день ее рождения

Телеведущей исполнилось 39 лет.

Related video

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал трогательный пост в Instagram, поздравив жену, Алесю Бацман, с 39-летием. Ранее он рассказывал, почему его старшие сыновья не защищают Украину, но упоминал, что сам готов взять оружие в руки, "если призовут".

"Замечательная дочь, мама и жена, потрясающий друг, преданный патриот Украины. С днем рождения, Алеся! Скорейшей Победы нам всем!", — написал Гордон.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Бацман – третья жена Дмитрия Гордона. От первой жены Натальи у него есть сын Ростислав, от отношений со Златой – есть сын Дмитрий.

От второй жены Елены Сербиной родились сын Лев и дочь Елизавета.

С Алесей Бацман, журналисткой, редактором программ "Шустер live", Дмитрий Гордон познакомился в 2006 году, когда Бацман брала у него интервью. Со слов Гордона, предложение Алесе он сделал после совета Александра Розенбаума.

Они поженились в 2011 году. У пары три дочери: Санта (2012), Алиса (2016), Лиана (2019).

Алеся Бацман с дочками

В недавнем интервью Гордон упоминал, что его дети находятся за границей. Но он этому рад, потому что не приходится беспокоиться о них, ведь семья в безопасности.

"Я очень рад, что остался один. И это залог моего спокойствия. Я восемь месяцев не видел семью. Общаюсь с ними по Skype. Я оказался практически без денег", — говорил Гордон.

По его словам, его доходы упали, а содержать семью дорого.

"У меня семья, с родителями моими и Олеси, с детьми, это 12−13 человек. Сколько им нужно денег для жизни за границей? Денег нужно немало. На одного человека больше, чем 1 тысячу долларов. А если кто-то заболел из пожилых людей… за границей? Это значительно больше. Поэтому я продаю свои автомобили, потому что денег не хватает. Но я не хочу жаловаться", — сказал Гордон.

Ранее стало известно, что украинского телеведущего Дмитрия Гордона внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В подобный реестр включают осужденных или подследственных по делам о терроризме и экстремизме, а их счета блокируют в России.