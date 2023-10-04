Дмитро Гордон опублікував спільне фото з дружиною Олесею Бацман у день її народження

Телеведучій виповнилося 39 років.

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Відомий український телеведучий Дмитро Гордон опублікував зворушливий пост в Instagram, привітавши дружину, Олесю Бацман, із 39-річчям. Раніше він розповідав, чому його старші сини не захищають Україну, але згадував, що сам готовий узяти зброю в руки, "якщо призвуть".

"Чудова дочка, мама і дружина, приголомшливий друг, відданий патріот України. З днем народження, Олесю! Якнайшвидшої Перемоги нам усім!", — написав Гордон.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман

Бацман — третя дружина Дмитра Гордона. Від першої дружини Наталії в нього є син Ростислав, від стосунків зі Златою — є син Дмитро.

Від другої дружини Олени Сербіної народилися син Лев і дочка Єлизавета.

З Олесею Бацман, журналісткою, редактором програм "Шустер live", Дмитро Гордон познайомився 2006 року, коли Бацман брала в нього інтерв'ю. Зі слів Гордона, пропозицію Олесі він зробив після поради Олександра Розенбаума.

Вони одружилися 2011 року. У пари три доньки: Санта (2012), Аліса (2016), Ліана (2019).

Олеся Бацман із доньками

У недавньому інтерв'ю Гордон згадував, що його діти перебувають за кордоном. Але він цьому радий, бо не доводиться турбуватися про них, адже сім'я в безпеці.

"Я дуже радий, що залишився один. І це запорука мого спокою. Я вісім місяців не бачив сім'ю. Спілкуюся з ними по Skype. Я опинився практично без грошей", — говорив Гордон.

За його словами, його доходи впали, а утримувати сім'ю дорого.

"У мене сім'я, з батьками моїми і Олесі, з дітьми, це 12-13 осіб. Скільки їм потрібно грошей для життя за кордоном? Грошей потрібно чимало. На одну людину більше, ніж 1 тисяча доларів. А якщо хтось захворів із літніх людей... за кордоном? Це значно більше. Тому я продаю свої автомобілі, бо грошей не вистачає. Але я не хочу скаржитися", — сказав Гордон.

Раніше стало відомо, що українського телеведучого Дмитра Гордона внесли до списку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. До подібного реєстру включають засуджених або підслідних у справах про тероризм і екстремізм, а їхні рахунки блокують у Росії.