Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 60 фунтов стерлингов (фото)
Королевская персона сыграла в регби на инвалидной коляске.
Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 60 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.
Накануне супруга будущего короля Великобритании, принца Уильяма, отправилась в Галл на северо-востоке Англии, где сыграла в регби на инвалидных колясках, чтобы подчеркнуть инклюзивность этого вида спорта.Важно
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На принцессе Уэльской был темно-синий спортивный костюм, состоящий из футболки и брюк. На ногах многодетной мамы были белые кроссовки. Длинные волосы королевская персона собрала в хвост.
Дополнили спортивный аутфит серьги от британского бренда "Spells of Love", цена которых составляет 60 фунтов стерлингов (около 2 600 грн).
Жена принца Уильяма появляется на публике как в бюджетных аксессуарах, так и демонстрируя королевские драгоценные украшения. В частности, на этот раз она была со знаменитым обручальным кольцом принцессы Дианы, которое Кэтрин подарил муж на помолвку.
Напомним, как Кэтрин Миддлтон помогает принцу Джорджу с учебой.
Также Фокус писал о встрече принцессы Уэльской с украинцами в Великобритании.