77-летняя Шер раскрыла подробности своих отношений с бойфрендом, который младше на 40 лет

По словам Шер, она нарушила свое главное правило – не встречаться с молодыми мужчинами.

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Американская певица Шер потрясла мир своим романом с 37-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, но долгое время хранила молчание по поводу деталей их знакомства и отношений. В мае влюбленные расстались, но в сентябре их снова увидели на публике вместе, и выглядели они счастливыми. В беседе с People артистка рассказала, как она относится к повышенному вниманию к их паре.

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"У Александра бриллиантовые зубы, татуировки, седые волосы, и он намного моложе. Он красивый мужчина. Кроме того, я думаю, интересно интересоваться чьей-то личной жизнью!" – призналась она.

По словам Шер, они познакомились год назад на Неделе моды в Париже и пообщались буквально 15 минут. После этого один из друзей певицы дал Александру ее номер:

"Это было действительно шокирующе, потому что люди просто не дают мой номер. Я говорила всем своим друзьям: я слишком стара, чтобы встречаться с мужчинами по-настоящему моложе, и я никогда не влюблюсь по СМС".

Однако ради Александра она нарушила свои правила, потому что он "такой особенный", и с тех пор просто живет в моменте.

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"Если у вас есть счастье, вы не можете думать о том, как долго оно продлится. Вы должны жить настоящим моментом. Что бы ни случилось, мне просто нравится быть с ним. Он заставляет меня смеяться, и нам весело. Я поняла, что никогда не поздно", – подчеркивает знаменитость.

Александр и Шер – не просто пара влюбленных, но еще и партнеры. Эдвардс спродюсировал для певицы свой новый трек "Drop Top Sleigh Ride", который появится на Рождество вместе с синглом "DJ Play a Christmas Song".

"Он великолепный продюсер. Я позволила ему сыграть "Drop Top Sleigh". Это трудно сделать, когда ты влюблена в кого-то, а потом говоришь: "Хорошо, возьми эту пластинку и делай с ней все, что хочешь". Но у меня была вера. И я была так взволнована", – отзывается Шер об Александре.

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