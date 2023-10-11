77-річна Шер розкрила подробиці своїх стосунків із бойфрендом, який молодший на 40 років

За словами Шер, вона порушила своє головне правило — не зустрічатися з молодими чоловіками.

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Американська співачка Шер вразила світ своїм романом із 37-річним музичним продюсером Александром Едвардсом, але тривалий час зберігала мовчання щодо деталей їхнього знайомства і стосунків. У травні закохані розлучилися, але у вересні їх знову побачили на публіці разом, і виглядали вони щасливими. У бесіді з People артистка розповіла, як вона ставиться до підвищеної уваги до їхньої пари.

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"У Олександра діамантові зуби, татуювання, сиве волосся, і він набагато молодший. Він гарний чоловік. Крім того, я думаю, цікаво цікавитися чиїмось особистим життям!" — зізналася вона.

За словами Шер, вони познайомилися рік тому на Тижні моди в Парижі і поспілкувалися буквально 15 хвилин. Після цього один із друзів співачки дав Олександру її номер:

"Це було дійсно шокуюче, тому що люди просто не дають мій номер. Я говорила всім своїм друзям: я занадто стара, щоб зустрічатися з чоловіками по-справжньому молодшими, і я ніколи не закохаюся за СМС".

Однак заради Олександра вона порушила свої правила, бо він "такий особливий", і відтоді просто живе в моменті.

Співачка знову почувається бажаною та коханою Фото: Getty Images

"Якщо у вас є щастя, ви не можете думати про те, як довго воно триватиме. Ви маєте жити теперішнім моментом. Що б не сталося, мені просто подобається бути з ним. Він змушує мене сміятися, і нам весело. Я зрозуміла, що ніколи не пізно", — підкреслює знаменитість.

Александр і Шер — не просто пара закоханих, а ще й партнери. Едвардс спродюсував для співачки свій новий трек "Drop Top Sleigh Ride", який з'явиться на Різдво разом із синглом "DJ Play a Christmas Song".

"Він чудовий продюсер. Я дозволила йому зіграти "Drop Top Sleigh". Це важко зробити, коли ти закохана в когось, а потім кажеш: "Добре, візьми цю платівку і роби з нею все, що хочеш". Але в мене була віра. І я була так схвильована", — відгукується Шер про Александру.

Раніше Фокус писав, як Шер рятувала ведмедицю Машу з українського зоопарку під час війни.