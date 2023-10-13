5 утренних ритуалов, которым нужно следовать, чтобы жить дольше

Правильное начало дня может стать не только ключевым фактором успешного и продуктивного дня, но и увеличить продолжительность и качество вашей жизни.

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Правда в том, что не существует одного правильного режима дня, для разных людей могут работать разные вещи, и все это может зависеть от образа жизни, возраста или даже предпочтений (например, есть те, кто предпочитает завтракать позже или любит заниматься спортом перед едой). Но есть определенные вещи, которые обычно рекомендуют больше, потому что они гораздо полезнее и добавляют много хорошего в жизнь и здоровье. Об этом пишет GQ.

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На самом деле, существуют определенные привычки и ритуалы в распорядке дня, которые необходимо применять на практике, если вы хотите продлить свою жизнь. Но, помимо того, чтобы жить дольше, важно учитывать и качество жизни, например, быть похожими на тех людей, которые в 80 лет продолжают бегать марафоны.

Хорошей новостью является то, что вам не нужно полагаться на удачу или судьбу: наука провела множество исследований долголетия, и благодаря им было обнаружено, что есть некоторые ключевые элементы, которые очень помогают жить не только дольше, но и намного лучше.

Просыпайтесь по первому будильнику

Возможно, это звучит глупо или неуместно, но это то, что, с одной стороны, учит быть дисциплинированным и уважать свой график и время, а с другой, то, что позволит вам каждый день приходить на работу вовремя. Это даст вам возможность насладиться утром не спешке и начать день с меньшим стрессом и заботами.

Стресс – это своего рода тихий убийца, и если вы впустите его в свою жизнь с самого утра, он станет хроническим и постоянным, что повлечет за собой всевозможные заболевания и проблемы со здоровьем.

Пейте воду

Фото: Freepik

Первое, что нужно сделать, проснувшись, — это выпить воды, даже перед тем, как пить кофе. Это важно, потому что ваше тело провело 8 часов без воды, пока вы спали, и даже потеряло жидкость ночью, поэтому вам необходимо пополнять запасы и регидратировать ее, что поможет активировать обмен веществ.

Кроме того, когда вы обезвожены, вы не можете ясно мыслить, концентрироваться, и ваше тело не может правильно выполнять все свои функции.

Завтракайте правильно

Фото: Ron Lach from Pexels

Вы знаете, что от того, что вы едите на завтрак зависит продолжительность вашей жизни? Правильное питание, несомненно, поможет вам стать здоровее, сильнее и жить дольше, и при этом вы должны начинать день со сбалансированной еды.

Эксперты рекомендуют включать в завтрак несколько групп продуктов: фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, белки, полезные жиры, что даст вам большее количество необходимых питательных веществ и энергию.

Занимайтесь спортом

Фото: Freepik

Упражнения очень важны для здоровья, поддержания мышечной массы, ясности ума, хорошего настроения и психического здоровья.

Двигаться очень важно, и желательно делать это на свежем воздухе, чтобы у вас была возможность провести немного времени на природе и получить немного витамина D. Всячески избегайте малоподвижного образа жизни, который вреден для здоровья.

Пишите список дел на день

Фото: Freepik

Если у вас нет списка дел на день, вы с большей вероятностью будете испытывать стресс, вам придется брать работу на дом, вы будете метушиться и пытаться делать много дел одновременно.

Список позволяет вам понять приоритеты, быть организованным и даже выделить немного времени для себя. И старайтесь начинать список с самой важной и сложной задачи так как первая половина дня – самое продуктивное время. Когда у вас есть силы и энергия н решение сложных задач.

Напомним, начинайте день со стакана воды: 5 причин, почему это важно для вашего здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что нужно делать утром, чтобы получить заряд энергии на весь день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.