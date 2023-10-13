5 ранкових ритуалів, яких потрібно дотримуватися, щоб жити довше

Правильний початок дня може стати не тільки ключовим фактором успішного і продуктивного дня, а й збільшити тривалість та якість вашого життя.

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Правда в тому, що не існує одного правильного режиму дня, для різних людей можуть працювати різні речі, і все це може залежати від способу життя, віку або навіть вподобань (наприклад, є ті, хто вважає за краще снідати пізніше або любить займатися спортом перед їжею). Але є певні речі, які зазвичай рекомендують більше, тому що вони набагато корисніші та додають багато хорошого в життя і здоров'я. Про це пише GQ.

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Насправді існують певні звички і ритуали в розпорядку дня, які необхідно застосовувати на практиці, якщо ви хочете продовжити своє життя. Але, крім того, щоб жити довше, важливо враховувати і якість життя, наприклад, бути схожими на тих людей, які у 80 років продовжують бігати марафони.

Доброю новиною є те, що вам не потрібно покладатися на удачу або долю: наука провела безліч досліджень довголіття, і завдяки їм було виявлено, що є деякі ключові елементи, які дуже допомагають жити не тільки довше, а й набагато краще.

Прокидайтеся за першим будильником

Можливо, це звучить нерозумно або недоречно, але це те, що, з одного боку, вчить бути дисциплінованим і поважати свій графік та час, а з іншого, те, що дасть вам змогу щодня приходити на роботу вчасно. Це дасть вам змогу насолодитися ранком без поспіху і почати день з меншим стресом та турботами.

Стрес — це свого роду тихий убивця, і якщо ви впустите його у своє життя з самого ранку, він стане хронічним і постійним, що потягне за собою всілякі захворювання та проблеми зі здоров'ям.

Пийте воду

Фото: Freepik

Перше, що потрібно зробити, прокинувшись, — це випити води, навіть перед тим, як пити каву. Це важливо, тому що ваше тіло провело 8 годин без води, поки ви спали, і навіть втратило рідину вночі, тож вам необхідно поповнювати запаси та регідратувати її, що допоможе активувати обмін речовин.

Крім того, коли ви зневоднені, ви не можете ясно мислити, концентруватися, і ваше тіло не може правильно виконувати всі свої функції.

Снідайте правильно

Фото: Ron Lach from Pexels

Ви знаєте, що від того, що ви їсте на сніданок, залежить тривалість вашого життя? Правильне харчування, безсумнівно, допоможе вам стати здоровішими, сильнішими й жити довше, і при цьому ви маєте починати день зі збалансованої їжі.

Експерти рекомендують включати до сніданку кілька груп продуктів: фрукти, горіхи, цільнозернові продукти, білки, корисні жири, що дасть вам більшу кількість необхідних поживних речовин та енергію.

Займайтеся спортом

Фото: Freepik

Вправи дуже важливі для здоров'я, підтримки м'язової маси, ясності розуму, гарного настрою і психічного здоров'я.

Рухатися дуже важливо, і бажано робити це на свіжому повітрі, щоб у вас була можливість провести трохи часу на природі й отримати трохи вітаміну D. Всіляко уникайте малорухливого способу життя, який шкідливий для здоров'я.

Пишіть список справ на день

Фото: Freepik

Якщо у вас немає списку справ на день, ви з більшою ймовірністю будете відчувати стрес, вам доведеться брати роботу додому, ви будете метушитися й намагатиметеся робити багато справ одночасно.

Список дозволяє вам зрозуміти пріоритети, бути організованим і навіть виділити трохи часу для себе. І намагайтеся починати список з найважливішого і найскладнішого завдання, оскільки перша половина дня — найпродуктивніший час. Коли у вас є сили і енергія для вирішення складних завдань.

Нагадаємо, починайте день зі склянки води: 5 причин, чому це важливо для вашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що потрібно робити вранці, щоб отримати заряд енергії на весь день.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.