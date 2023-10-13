5 ранкових ритуалів, яких потрібно дотримуватися, щоб жити довше
Правильний початок дня може стати не тільки ключовим фактором успішного і продуктивного дня, а й збільшити тривалість та якість вашого життя.
Правда в тому, що не існує одного правильного режиму дня, для різних людей можуть працювати різні речі, і все це може залежати від способу життя, віку або навіть вподобань (наприклад, є ті, хто вважає за краще снідати пізніше або любить займатися спортом перед їжею). Але є певні речі, які зазвичай рекомендують більше, тому що вони набагато корисніші та додають багато хорошого в життя і здоров'я. Про це пише GQ.
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Насправді існують певні звички і ритуали в розпорядку дня, які необхідно застосовувати на практиці, якщо ви хочете продовжити своє життя. Але, крім того, щоб жити довше, важливо враховувати і якість життя, наприклад, бути схожими на тих людей, які у 80 років продовжують бігати марафони.
Доброю новиною є те, що вам не потрібно покладатися на удачу або долю: наука провела безліч досліджень довголіття, і завдяки їм було виявлено, що є деякі ключові елементи, які дуже допомагають жити не тільки довше, а й набагато краще.
Прокидайтеся за першим будильником
Можливо, це звучить нерозумно або недоречно, але це те, що, з одного боку, вчить бути дисциплінованим і поважати свій графік та час, а з іншого, те, що дасть вам змогу щодня приходити на роботу вчасно. Це дасть вам змогу насолодитися ранком без поспіху і почати день з меншим стресом та турботами.
Стрес — це свого роду тихий убивця, і якщо ви впустите його у своє життя з самого ранку, він стане хронічним і постійним, що потягне за собою всілякі захворювання та проблеми зі здоров'ям.
Пийте воду
Перше, що потрібно зробити, прокинувшись, — це випити води, навіть перед тим, як пити каву. Це важливо, тому що ваше тіло провело 8 годин без води, поки ви спали, і навіть втратило рідину вночі, тож вам необхідно поповнювати запаси та регідратувати її, що допоможе активувати обмін речовин.
Крім того, коли ви зневоднені, ви не можете ясно мислити, концентруватися, і ваше тіло не може правильно виконувати всі свої функції.
Снідайте правильно
Ви знаєте, що від того, що ви їсте на сніданок, залежить тривалість вашого життя? Правильне харчування, безсумнівно, допоможе вам стати здоровішими, сильнішими й жити довше, і при цьому ви маєте починати день зі збалансованої їжі.
Експерти рекомендують включати до сніданку кілька груп продуктів: фрукти, горіхи, цільнозернові продукти, білки, корисні жири, що дасть вам більшу кількість необхідних поживних речовин та енергію.
Займайтеся спортом
Вправи дуже важливі для здоров'я, підтримки м'язової маси, ясності розуму, гарного настрою і психічного здоров'я.
Рухатися дуже важливо, і бажано робити це на свіжому повітрі, щоб у вас була можливість провести трохи часу на природі й отримати трохи вітаміну D. Всіляко уникайте малорухливого способу життя, який шкідливий для здоров'я.
Пишіть список справ на день
Якщо у вас немає списку справ на день, ви з більшою ймовірністю будете відчувати стрес, вам доведеться брати роботу додому, ви будете метушитися й намагатиметеся робити багато справ одночасно.
Список дозволяє вам зрозуміти пріоритети, бути організованим і навіть виділити трохи часу для себе. І намагайтеся починати список з найважливішого і найскладнішого завдання, оскільки перша половина дня — найпродуктивніший час. Коли у вас є сили і енергія для вирішення складних завдань.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.