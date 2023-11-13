Не знала даже мама: Евгения Эмеральд впервые рассказала об изнасиловании
Евгении на тот момент было 14 лет, и она не смогла рассказать об этом даже маме, решив вычеркнуть эту историю из своей жизни.
Полицейская в декрете Евгения Эмеральд впервые призналась, что пережила изнасилование в 14 лет. Об этом украинская защитница рассказала в программе "ЖВЛ".
Она раньше не рассказывала об этом даже своей маме.
"Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. Я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, как будто этого никогда не было. Сейчас, после своей исповеди, я могу и об этом спокойно говорить. Когда ты говоришь — ты освобождаешься", — считает полицейская в декрете.Важно
Кроме этого, Эмеральд отметила, что насильника тогда не наказали.
"Мне было 14 лет тогда, я была маленькая. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была шокирована", — рассказала мама двоих детей.
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Сейчас Евгения Эмеральд публично рассказывает об опыте пережитого насилия в браке с военным Евгением Стипанюком. Пара поженилась на передовой 14 октября 2022. Через полгода Евгения родила их общую дочь Афину. Однако осенью 2023 года стало известно о разводе супругов и абьюзе со стороны охранника Олега Ляшко.
Напомним, Евгения Эмеральд рассказала о покушении на нее и ее охранника.
Также Фокус писал о реакции Олега Ляшко на скандал вокруг его охранника.