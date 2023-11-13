Не знала навіть мама: Євгенія Емеральд уперше розповіла про зґвалтування

Євгенії на той момент було 14 років, і вона не змогла розповісти про це навіть мамі, вирішивши викреслити цю історію зі свого життя.

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Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд уперше зізналася, що пережила зґвалтування в 14 років. Про це українська захисниця розповіла в програмі "ЖВЛ".

Вона раніше не розповідала про це навіть своїй мамі.

"Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, начебто цього ніколи не було. Зараз, після своєї сповіді, я можу й про це спокійно говорити. Коли ти говориш – ти звільнюєшся", — вважає поліцейська в декреті.

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Окрім цього, Емеральд зазначила, що ґвалтівника тоді не покарали.

"Мені було 14 років тоді, я була мала. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі, вона була шокована", — розповіла мама двох дітей.

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Євгенія Емеральд

Наразі Євгенія Емеральд публічно розповідає про досвід пережитого насильства у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком. Пара одружилася на передовій 14 жовтня 2022. Через пів року Євгенія народила їхню спільну доньку Афіну. Проте восени 2023 стало відомо про розлучення подружжя і абʼюз зі сторони охоронця Олега Ляшка.

Євгенія Емеральд Фото: Скриншот Євгенія Емеральд Фото: Скриншот

Нагадаємо, Євгенія Емеральд розповіла про замах на неї та її охоронця.

Також Фокус писав про реакцію Олега Ляшка на скандал навколо його охоронця.