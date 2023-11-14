Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма, дебютировали вместе на премьере "Короны"

Для молодых актеров съемки в "Короне" стали первый профессиональным успехом.

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20-летняя актриса Мэг Беллами и 22-летний Эд Маквей, которые сыграли юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне "Короны", появились вместе на премьере последних эпизодов проекта о жизни королевской семьи в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, пишет People. Они позировали фотографам на голубой дорожке вместе с коллегами по съемкам Элизабет Дебики, Халидом Абдаллой, Джонатаном Прайсом, Лютером Фордом, Руфусом Кампа и Ффлином Эдвардсом.

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Шестой сезон "Короны" стал первой после забастовки голливудской премьерой крупного студийного проекта, на котором присутствовали известные актеры. Ранее им было запрещено продвигать картины со своим участием, поскольку профсоюз во время забастовки, начавшейся в июле, добивался более выгодного контракта. В эксклюзивном разговоре с People 33-летняя Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану, сказала, что она "очень рада", что забастовка закончилась.

На премьере Мэг появилась в черном шелковом платье в пол с очень смелым декольте. Актриса прикрепила к нему булавку с красным маком, чтобы отметить выходные, посвященные Дню памяти в Великобритании, точно так же, как принцесса Кейт сделала это на Фестивале памяти в субботу и Национальной службе памяти в воскресенье в Лондоне.

В свою очередь Эд надел белую рубашку и черные брюки, завершив образ черными туфлями на шнуровке.

Премьера положила начало большой неделе для "Короны": 16 ноября дебютирует первая часть шестого сезона. Она будет рассказывать об отношениях между принцессой Дианой и Доди Файедом (Абдалла) до смертельной автомобильной аварии в Париже в 1997 году. Момент ДТП в эпизод не войдет.

Доминик Уэст вернулся к роли принца Чарльза, Джонатан Прайс повторил роль принца Филиппа, Лесли Манвилл снова воплотила на экране принцессу Маргарет, а Имельда Стонтон — королеву Елизавету. Салим Доу также вернулся в роли Мохамеда Аль Файеда, а в первой части Руфус Кампа и Флин Эдвардс дебютируют в роли молодых принца Уильяма и принца Гарри.

Традиционно "Корона" меняет актерский состав каждые два сезона.

Четыре недели спустя, 14 декабря, выйдет вторая часть сериала. Netflix ранее заявлял, что во второй части будет показано, как между будущим принцем и принцессой Уэльскими в колледже расцветает роман, в то время как стареющая королева размышляет о будущем монархии.

Для Маквея, Лютера Форда (исполнитель роди принца Гарри) и Беллами шестой сезон "Короны" станет первым профессиональным появлением на телевидении.

Мэг Беллами и Эд Маквей Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что королева-консорт Камилла втайне смотрит скандальный сериал "Корона".