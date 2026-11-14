Королю Чарльзу — 78: малоизвестные факты о жизни монарха, которые удивлят (фото)

Сегодня, 14 ноября, королю Великобритании исполняется 78 лет, и хотя вся его жизнь проходит с виду, есть немало интересных фактов, о которых мало кто знает.

Прежде чем стать королем, Чарльз сумел овладеть многими профессиями, попробовал множество хобби, научился управлять самолетом, нырять с аквалангом и стать упорным защитником природы, когда еще это не было в тренде. О самых интересных фактах из жизни монарха читайте дальше в материале Фокуса.

Чарльз родился путем кесарева сечения

Сейчас члены королевской семьи появляются на свет в комфортабельной больничной палате. Однако король Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года путем кесарева сечения. Роды продолжались 30 часов.

Тогда еще принцесса Елизавета, которой было 22 года, родила наследника престола в музыкальной комнате Букингемского дворца, переоборудованной в операционную.

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Редкие детские фото Чарльза Фото: Willingham Auctions

Интересно, но рождение принца было первым, на котором не было высокопоставленного политика. Эта традиция, уходящая в 17 век, должна была гарантировать, что новорожденный является настоящим потомком монарха.

Первым словом было "няня"

Времена, конечно, были совсем другие, и, как и другие королевские дети, Чарльза окружали няни и слуги. Говорят, что первым словом Чарльза было "няня", обращенное к Мейблу Андерсону.

Принц Чарльз поразил Уинстона Черчилля

Черчилль состоял тогда на посту премьер-министра, и в 1953 году он с супругой Клементиной встретились с трехлетним Чарльзом в имении Балморал.

После визита Черчилль написал королю: "На меня произвело сильное впечатление развитие принца Чарльза как личности. Он очень молод, чтобы так много думать".

Чарльз получил собственное приглашение на коронацию своей матери

Чарльз стал наследником – следующим в очереди на престол – после смерти своего деда, короля Георга VI. Его мать королева Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года. Чарльзу, присутствовавшему на коронации в следующем году, было всего три года.

Тогда он получил специальное приглашение на коронацию королевы Елизаветы в 1953 году. Его украшали нарисованные солдаты, игравшие на музыкальных инструментах, лев, единорог, цветы и деревья.

Маленький Чарльз на коронации своей матери Фото: Getty Images

Первый будущий монарх, которого отправили в школу

Чарльз ходил в школу Cheam в Беркшире вместо того, чтобы заниматься с репетиторами на дому. Решение отправить принца в частную школу было существенным уходом от королевской традиции.

Будущий король посещал школу Hill House на западе Лондона, а затем с восьми лет перешел в школу Cheam в Беркшире. Позже он посещал школу Гордонстоуна в Шотландии.

Чарльз в школьной форме Фото: Getty Images

Первая официальная поездка Чарльза за границу была на Мальту.

Принц Чарльз отправился на Мальту, когда ему было пять лет, это было его первое официальное путешествие за границу. Юный принц и его сестра Анна сопровождали своих родителей на борту королевской яхты "Британия".

По прошествии десяти дней плавания они сошли на берег Мальты, где их встретили граф и графиня Маунтбеттен. Дикки Маунтбаттен был дядей принца Филиппа.

Чарльз попал в свой первый скандал в 14 лет

Принц Чарльз находился в центре внимания с детства. Первый скандал с ним произошел в 14 лет. Принц отправился со своим классом на остров Льюис и, пытаясь спрятаться от зевак, пошел в бар, где купил вишневый бренди за пол кроны. История о том, что принц пьет алкоголь, будучи подростком, облетела все СМИ.

Президент США Никсон пытался возвести Чарльза со своей дочерью

Говорят, что президент Никсон пытался свести свою дочь с Чарльзом, когда принц совершил краткий визит в Соединенные Штаты Америки в 1970 году.

Почти на каждом мероприятии, которое посещал принц, пара сидела рядом. Но они так и не поладили.

"Должен сказать, это было довольно весело. Это было время, когда меня пытались женить на Трише Никсоне", — шутил принц спустя много лет.

Масаи назвали его "тот, кто заставляет коров плакать"

Во время королевского тура в Танзанию 2011 года с супругой Камиллой пара познакомилась с кочевыми скотоводами масаи, которые верят, что им принадлежат все коровы в мире, и были особенно удивлены, узнав, что у Чарльза их более 800.

Поэтому масаи дали ему еще один титул — Олоисиру Ингиши, что означает "тот, кто заставляет коров плакать". По словам Мэтью Римби, деревенского старейшины, животные мычали и "кликали" Чарльза, потому что чувствовали в нем поддержку.

Барбра Стрейзанд могла стать женой принца

Говорят, что в молодости король Чарльз был захвачен Барброй Стрейзанд. Позже они подружились, а впервые встретились в 1974 году.

В 2021 году актриса, певица и режиссер рассказала, что принц послал ей букет цветов из своего сада. Вскоре они начали проводить время вместе в Хайгроуве.

"Это было так мило. Я записывалась у Warner Brothers, и он попросил меня встретиться. Мы стали друзьями, и мне нравилось проводить время в Хайгроуве вместе с ним… если бы я правильно разыграла свои карты, я могла бы стать первой еврейской принцессой!" – шутила звезда.

Самый стильный король

В 2009 году журнал Esquire назвал Чарльза самым стильным мужчиной. Хотя принца Уэльского часто можно было увидеть в удобной деревенской одежде, он опередил бывшего президента США Барака Обаму и звезду тенниса Роджера Федерера и завоевал титул.

Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Всегда путешествует с пакетом собственной крови

Среди многих вещей, которые король берет с собой в путешествии, пакет с собственной кровью на случай экстренного переливания. Впрочем, эта практика обычна и для президентов США.

У короля нет мобильного телефона

Сообщается, что у короля Чарльза нет мобильного телефона и что тем, кто попытается связаться с ним, придется сделать это через кого-то из сотрудников.

Поскольку большинство слуг и советников в королевских дворцах обязаны отключать свои телефоны, это фактически означает набор номера на коммутаторе. Также можно написать бумажное письмо.

Чарльзу нравится разговаривать с растениями и деревьями

Принц Чарльз уверен, что общение с растениями помогает им расти. В интервью 1986 года он сказал: "Я просто прихожу и разговариваю с растениями, правда, очень важно разговаривать с ними. И они отвечают".

Чарльз в имении Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

У Чарльза много правил по еде

Король Чарльз, как известно, не обедает, предпочитая большой завтрак, чтобы поддерживать силы в течение дня, но может перекусить фруктовым салатом.

Чарльз запрещает подавать фуа-гра, потому что считает приготовление этого французского деликатеса жестоким. Кроме этого, на банкеты он всегда приносит с собой свои приправы, например серебряный контейнер с морской солью малдон.

А любимый чай короля — дарджилинг из Западной Бенгалии, который он предпочитает пить с медом и молоком. Его заваривают с термометром. Для зеленого чая идеальная температура – 70 градусов, для черного – 100, то есть это должен быть кипяток.

Также Чарльз любит вареные яйца и, как говорится, съедает хотя бы одно яйцо каждый день. Слухи о том, что ему варят сразу семь яиц и он выбирает лучшее, были категорически отброшены дворцом.

Король предпочитает пирог с фазанятиной и мусак с рябчиками.

Чарльз даже создал свою компанию Duchy Organic по производству органических продуктов питания еще в 1990-х.

У Чарльза много правил по еде Фото: Скриншот

Его Aston Martin работает на "вине и сыре"

Старинный спортивный автомобиль Чарльза работает на топливе под названием биоэтанол. "Мой старый Aston Martin, которым я владею 51 год, работает – можете ли вы в это поверить – на излишках английского белого вина и сыворотке, полученной в процессе сыроделия", – рассказывал король в интервью.

Чарльз у своего Аston Martin Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла носят свою выпивку с собой

Путешествуя по стране или уезжая за границу, Чарльз и Камилла, как известно, привозят с собой собственную выпивку. Любимый алкогольный напиток короля – джин с тоником, а королевы – красное вино.

Он также неравнодушен к мартини, смешивающемуся с джина и сухого вермута. Его любимый напиток взбалтывают и перемешивают.

Секретная служба США назвала его "единорогом"

Когда чиновники и политики посещают Соединенные Штаты, Секретная служба дает им кодовое имя. Говорят, что Чарльзу дали прозвище "Единорог".

Чарльз может управлять самолетом и вертолетом

Чарльз поступил на службу в Королевские ВВС (RAF) в августе 1971 года, где его учили управлять самолетом и вертолетом. Он уже брал уроки пилотирования в университете и смог сам прилететь в Королевские ВВС Кренвелл на свой первый день обучения. Также он прошел курс подготовки парашютного полка.

Чарльз может управлять самолетом и вертолетом Фото: Getty Images

Чарльз был принцем Уэльским, который ждал дольше всего в истории

В 2011 году Чарльз поставил рекорд по длительности пребывания в статусе наследника британской короны. В тот момент он ждал 59 лет, два месяца и 14 дней, побив рекорд, установленный его предшественником Эдуардом VII (сыном королевы Виктории).

Инвеститура Чарльза Фото: Getty Images

Чарльз был наследником в течение 70 лет и 214 дней до смерти его матери королевы Елизаветы в сентябре прошлого года.

Чарльз стал принцем Уэльским в 1958 году, когда ему было девять лет, но его инвеститура, где он был представлен народу Уэльсу, состоялась только в июле 1969 года, когда ему было 20 лет.

Чарльз написал несколько книг

В 1980-м он опубликовал детскую книгу "Старик из Лохнагара". Позже BBC снял за ней короткий мультфильм.

Также он написал несколько книг по экологической теме. К ним относятся книги под названием "Гармония: новый взгляд на наш мир" и "Сад в Хайгроуве".

Чарльз — ярый спортсмен

Он известен как "вежливый игрок в поло". Также он дебютировал как жокей-любитель в возрасте 31 года, катаясь на Sea Swell.

Чарльз на матче с поло Фото: Getty Images

И принц получил травму позвоночника, занимаясь виндсерфингом в 1970-х. Это значит, что ему до сих пор больно долго сидеть на одном месте. Так что на банкетах он сидит на специальной подушке.

Чарльз стал первым наследником престола, получившим ученую степень

В 1967 году Чарльз поступил в Кембриджский университет, чтобы изучать археологию и антропологию. Он учился в Тринити-колледже, где позже сменил курс и начал изучать историю.

Он окончил университет с отличием второй ступени в 1970 году и стал первым наследником, получившим ученую степень.

Король сыграл короля в "Макбете"

Принц получил главную роль в "Макбете", еще учась в школе, и играл короля.

Чарльз в роли Макбета Фото: Getty Images

К тому же очень удачно. Его фото в костюме облетело все передовицы.

У короля в саду есть пандусы для ежиков, и он любит белок

Чарльз установил крошечные пандусы во всех фонтанах и прудах в своих садах, чтобы ежи могли выбраться, если упадут в воду.

И он обожает рыжих белок. Король оставляет им орешки в карманах своей куртки и дал им имена.

Чарльз нарушил королевскую традицию, присутствуя во время рождения принца Уильяма

Чарльз порвал с давней традицией, согласно которой рождение королевских лиц должно оставаться конфиденциальным и полностью отстраненным от участия отца.

Чарльз с семьей Фото: Getty Images

Поощряя принцессу Диану рожать в больнице, а не в одном из королевских дворцов, и оставаясь рядом с ней во время родов, Чарльз создал современный прецедент семьи. Позже он говорил, что был счастлив поддержать жену во время родов.

Чарльз умеет играть на музыкальных инструментах

Король умеет играть на виолончеле, хотя скромно называет себя "безнадежным" музыкантом. Также он освоил трубу и фортепиано.

Король – опытный волшебник

1975 Чарльз стал членом Магического круга. Чтобы заработать членство, будущий король совершил "трюк с исчезновением с кубками и мячом", как сообщила тогда газета Daily Telegraph.

Чарльз и Диана встречались всего 13 раз, прежде чем он сделал предложение

Хотя Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер 3 февраля 1981 года, ей было всего 19 лет, а их отношения начались всего за шесть месяцев до этого.

Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty

Было сказано, что Диана и Чарльз общались всего 13 раз с момента начала их отношения к обмену клятвами. И он был одного с ним роста, хотя таблоиды и утверждали, что Диана была выше мужчины.

Фонд Prince's Trust собрал 1,4 миллиарда фунтов стерлингов

Согласно анализу HSBC, только за последние десять лет The Prince's Trust привлек 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Трое из четырех молодых людей, входящих в состав траста, идут учиться, работать или учиться. И Чарльз пополнял фонд, продавая свои акварели. Также он перечисляет на благотворительность свою пенсию. В общей сложности он поддерживает более 400 благотворительных организаций.

У Чарльза 32 крестника

У короля Чарльза большая семья, в которой есть внуки, племянницы и племянники, но у него также есть 32 крестника.

В их состав входят как члены европейских королевских семей, такие как принц Греции и Дании Николас, так и дети школьных друзей, такие как Джайлс Дональд.

В честь короля назван вид лягушек

В 2012 году в честь короля был назван новый вид лягушек. Виду эквадорской древесной лягушки было присвоено имя "Ручная древесная лягушка принца Чарльза" в честь его работы по сохранению тропических лесов.

Чарльз – первый британский король, имеющий лицензию дайвера.

Король Чарльз – первый британский монарх, имеющий лицензию дайвера.

После прохождения учебы в британских ВВС Чарльз поступил в Британский королевский военно-морской колледж, где научился нырять.

Позже он стал президентом Британского подводного клуба, пока в 2014 году его не сменил принц Уильям.

В апреле 1975 года во время визита в Канаду он спустился под лед, чтобы увидеть затонувший военный корабль Тюдоров, затонувший в 1545 году.

Чарльз посетил около 100 стран мира

На сегодняшний день король посетил почти 100 стран мира.

Чарльз и Камилла часто путешествуют Фото: Getty Images

В них входят 45 из 56 стран Содружества, многие из которых он посетил несколько раз.

Эти цифры будут увеличиваться, поскольку сообщения предполагают, что король планирует следующие месяцы "самый большой королевский тур в истории".

Чарльз – потомок графа Дракулы.

Чарльз связан с Владом Цепешем, дворянином 15 века, ставшим источником вдохновения для "Дракулы" Брема Стокера.

Считается, что королева Мария Текская, бабушка королевы Елизаветы, была потомком Влада Цепеша, и Чарльз связан с легендарным Дракулой семейными узами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Помощник королевского двора был обвинен в том, что король Чарльз промок до нитки во время ливня на Карибах. 77-летний монарх начал активно жестикулировать, требуя от персонала принести ему зонт. Поэтому он сильно разозлился.

Кстати, монарх I и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она присоединилась к королевской семье. Эта идея вызвала негодование у принца Уильяма.

Кроме того, стало известно, что ест 77-летний король Чарльз после лечения рака.