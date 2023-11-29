Дефицит железа: 5 неожиданных симптомов, о которых должна знать каждая женщина
Это одна из самых распространенных форм анемии, однако не всегда легко ее распознать. Но есть специфические признаки, которые помогут обнаружить это состояние и ускорить выздоровление.
Как и многие другие вещи в жизни, дефицит железа может застать вас врасплох. Во-первых, многие из его симптомов довольно распространены, что легко могут запутать вас, заставить заподозрить что-то другое. Кроме того, некоторые из этих симптомов могут проявляться постепенно, что их можно не заметить сразу. Об этом пишет Vogue Italia.
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"Железо является одним из наиболее важных питательных веществ в нашем рационе, поскольку оно помогает определенным белкам транспортировать кислород по всему организму", — объясняет доктор Джейси Фолкерс, гуру здорового образа жизни. В частности, этими белками являются гемоглобин и миоглобин, которые переносят кислород в легкие и мышцы через эритроциты. Когда нашим эритроцитам не хватает кислорода, может возникнуть железодефицитная анемия, которая является наиболее распространенным типом анемии в мире. "Этот дефицит может повлиять на здоровье и факторы, связанные со старением, такие как мышечная сила, уровень энергии и когнитивные способности", — говорит врач Анант Винджамури. "Поддержание сбалансированного уровня железа имеет важное значение".
Что взывает дефицит железа?
Дефицит железа особенно распространен среди женщин детородного возраста, однако он может затронуть любого человека, включая мужчин, пожилых людей и детей. "Железодефицитная анемия часто возникает у женщин из-за повышенной кровопотери, которая обычно возникает после родов, во время менструального цикла, во время операции или из-за кровотечения в желудочно-кишечном тракте", — объясняет гинеколог Кристи Эванс. Эта форма анемии также может быть результатом снижения всасывания железа, обычно связанного с расстройствами пищеварения, такими как целиакия, язвенный колит, болезнь Крона и инфекция Helicobacter Pylori. Опять же, это может быть вызвано состояниями, вызывающими хроническое воспаление, такими как болезни сердца и ожирение.
Наконец, это может быть следствием ежедневных привычек, таких как регулярный прием некоторых лекарств, чрезмерное употребление кофе и алкоголя, которые могут помешать организму усваивать жизненно важные питательные вещества.
Трудное для диагностики состояние
"Признаки дефицита железа, хотя и не являются исключительными для этого состояния, обычно включают постоянную усталость и слабость, снижение уровня энергии, затрудненное дыхание или одышку во время физической активности, головные боли, головокружение и когнитивный дискомфорт", — объясняет Винджамури. Другие симптомы, такие как холодные руки и ноги и повышенная бледность, можно легко объяснить климатом, образом жизни или погодными условиями. Хуже того, многие из них даже не заметны, особенно поначалу: "У некоторых женщин с легким дефицитом железа симптомы вообще отсутствуют", — отмечает Эванс.
Однако есть некоторые характерные признаки. "По мере увеличения дефицита железа и ухудшения анемии признаки и симптомы усиливаются", — объясняет Фолкерс. "Наше тело может делать довольно странные вещи, когда у него острый дефицит железа". Помимо общих симптомов, по сути, можно назвать пять конкретных признаков, указывающих на дефицит этого минерала.Важно
Воспаленный язык
Это серьезная проблема, поскольку из-за нее вам может быть трудно жевать, глотать и, следовательно, получать достаточное количество питательных веществ. Поэтому обращайте внимание на любой отек или болезненность языка, а также на изменения вкуса пищи. И не забывайте следить за полостью рта в целом: помимо бледности кожи, дефицит железа может стать причиной бледности десен.
Ломкие ногти
"Ногти могут многое рассказать о здоровье организма", — отмечает доктор Фолкерс. В частности, слабые и ломкие ногти могут быть признаком дефицита питательных веществ. Состояние, называемое койлонихия (буквально "ложкообразные ногти"), при котором ногти растут вогнутыми, также может указывать на дефицит железа.
Сухие и потрескавшиеся губы
Если кажется, что никакой увлажняющий крем или бальзам для губ не могут решить проблему потрескавшихся губ, пришло время обратить внимание: "Люди с дефицитом железа могут испытывать особый тип обветривания, называемый "угловой хейлит", который поражает углы рта", — объясняет доктор Фолкерс. "Лечение этого состояния кожи кремом или мазью не помогает: чтобы избежать рецидива трещин, необходимо лечить основной дефицит железа".Важно
Странная тяга к еде
Если вы вдруг почувствовали желание проглотить несъедобные вещества, такие как пыль, глина, уголь, зола, ткань, картон самое время сдать анализ крови. Тяга к непищевым веществам — это состояние, которое иногда вызывается стрессом, тревогой или другими проблемами психического здоровья, но также может быть признаком анемии.
Выпадение волос
Ваши волосы тоньше или менее блестящие, чем обычно? Это может быть признаком дефицита железа, особенно если он перерастает в анемию. По данным некоторых исследований, действительно, последнее может негативно сказаться на здоровье волос. "Когда волосяные фолликулы не получают достаточного количества кислорода, они вступают в фазу покоя, волосы выпадают и не растут до тех пор, пока состояние не улучшится", — объясняет Фолкерс.
Как бороться с дефицитом железа
Если вы испытываете какие-либо из описанных выше симптомов или подозреваете, что у вас дефицит железа, важно пройти обследование, чтобы определить причины, вызывающие это состояние. И нет смысла ждать. Как предупреждает доктор Винджамури, "решение проблемы дефицита железа имеет решающее значение для общего состояния здоровья, предотвращения возрастных заболеваний и обеспечения оптимальной когнитивной функции в процессе старения"
К счастью, лечение дефицита железа является обычной практикой. Если у вас серьезный дефицит, ваш врач может назначить добавки железа или внутривенную терапию. Если у вас легкий или умеренный дефицит, вам достаточно будет увеличить потребление продуктов, богатых железом, таких как шпинат, брокколи, цветная капуста, сардины, яйца, птица и красное мясо.
Напомним, дефицит определенных витаминов и микроэлементов сказывается не только на здоровье, но и на внешности, в частности на волосах.
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