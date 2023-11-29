Дефицит железа: 5 неожиданных симптомов, о которых должна знать каждая женщина

Это одна из самых распространенных форм анемии, однако не всегда легко ее распознать. Но есть специфические признаки, которые помогут обнаружить это состояние и ускорить выздоровление.

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Как и многие другие вещи в жизни, дефицит железа может застать вас врасплох. Во-первых, многие из его симптомов довольно распространены, что легко могут запутать вас, заставить заподозрить что-то другое. Кроме того, некоторые из этих симптомов могут проявляться постепенно, что их можно не заметить сразу. Об этом пишет Vogue Italia.

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"Железо является одним из наиболее важных питательных веществ в нашем рационе, поскольку оно помогает определенным белкам транспортировать кислород по всему организму", — объясняет доктор Джейси Фолкерс, гуру здорового образа жизни. В частности, этими белками являются гемоглобин и миоглобин, которые переносят кислород в легкие и мышцы через эритроциты. Когда нашим эритроцитам не хватает кислорода, может возникнуть железодефицитная анемия, которая является наиболее распространенным типом анемии в мире. "Этот дефицит может повлиять на здоровье и факторы, связанные со старением, такие как мышечная сила, уровень энергии и когнитивные способности", — говорит врач Анант Винджамури. "Поддержание сбалансированного уровня железа имеет важное значение".

Что взывает дефицит железа?

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Дефицит железа особенно распространен среди женщин детородного возраста, однако он может затронуть любого человека, включая мужчин, пожилых людей и детей. "Железодефицитная анемия часто возникает у женщин из-за повышенной кровопотери, которая обычно возникает после родов, во время менструального цикла, во время операции или из-за кровотечения в желудочно-кишечном тракте", — объясняет гинеколог Кристи Эванс. Эта форма анемии также может быть результатом снижения всасывания железа, обычно связанного с расстройствами пищеварения, такими как целиакия, язвенный колит, болезнь Крона и инфекция Helicobacter Pylori. Опять же, это может быть вызвано состояниями, вызывающими хроническое воспаление, такими как болезни сердца и ожирение.

Наконец, это может быть следствием ежедневных привычек, таких как регулярный прием некоторых лекарств, чрезмерное употребление кофе и алкоголя, которые могут помешать организму усваивать жизненно важные питательные вещества.

Трудное для диагностики состояние

Фото: Freepik

"Признаки дефицита железа, хотя и не являются исключительными для этого состояния, обычно включают постоянную усталость и слабость, снижение уровня энергии, затрудненное дыхание или одышку во время физической активности, головные боли, головокружение и когнитивный дискомфорт", — объясняет Винджамури. Другие симптомы, такие как холодные руки и ноги и повышенная бледность, можно легко объяснить климатом, образом жизни или погодными условиями. Хуже того, многие из них даже не заметны, особенно поначалу: "У некоторых женщин с легким дефицитом железа симптомы вообще отсутствуют", — отмечает Эванс.

Однако есть некоторые характерные признаки. "По мере увеличения дефицита железа и ухудшения анемии признаки и симптомы усиливаются", — объясняет Фолкерс. "Наше тело может делать довольно странные вещи, когда у него острый дефицит железа". Помимо общих симптомов, по сути, можно назвать пять конкретных признаков, указывающих на дефицит этого минерала.

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Воспаленный язык

Это серьезная проблема, поскольку из-за нее вам может быть трудно жевать, глотать и, следовательно, получать достаточное количество питательных веществ. Поэтому обращайте внимание на любой отек или болезненность языка, а также на изменения вкуса пищи. И не забывайте следить за полостью рта в целом: помимо бледности кожи, дефицит железа может стать причиной бледности десен.

Ломкие ногти

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"Ногти могут многое рассказать о здоровье организма", — отмечает доктор Фолкерс. В частности, слабые и ломкие ногти могут быть признаком дефицита питательных веществ. Состояние, называемое койлонихия (буквально "ложкообразные ногти"), при котором ногти растут вогнутыми, также может указывать на дефицит железа.

Сухие и потрескавшиеся губы

Если кажется, что никакой увлажняющий крем или бальзам для губ не могут решить проблему потрескавшихся губ, пришло время обратить внимание: "Люди с дефицитом железа могут испытывать особый тип обветривания, называемый "угловой хейлит", который поражает углы рта", — объясняет доктор Фолкерс. "Лечение этого состояния кожи кремом или мазью не помогает: чтобы избежать рецидива трещин, необходимо лечить основной дефицит железа".

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Странная тяга к еде

Если вы вдруг почувствовали желание проглотить несъедобные вещества, такие как пыль, глина, уголь, зола, ткань, картон самое время сдать анализ крови. Тяга к непищевым веществам — это состояние, которое иногда вызывается стрессом, тревогой или другими проблемами психического здоровья, но также может быть признаком анемии.

Выпадение волос

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Ваши волосы тоньше или менее блестящие, чем обычно? Это может быть признаком дефицита железа, особенно если он перерастает в анемию. По данным некоторых исследований, действительно, последнее может негативно сказаться на здоровье волос. "Когда волосяные фолликулы не получают достаточного количества кислорода, они вступают в фазу покоя, волосы выпадают и не растут до тех пор, пока состояние не улучшится", — объясняет Фолкерс.

Как бороться с дефицитом железа

Если вы испытываете какие-либо из описанных выше симптомов или подозреваете, что у вас дефицит железа, важно пройти обследование, чтобы определить причины, вызывающие это состояние. И нет смысла ждать. Как предупреждает доктор Винджамури, "решение проблемы дефицита железа имеет решающее значение для общего состояния здоровья, предотвращения возрастных заболеваний и обеспечения оптимальной когнитивной функции в процессе старения"

К счастью, лечение дефицита железа является обычной практикой. Если у вас серьезный дефицит, ваш врач может назначить добавки железа или внутривенную терапию. Если у вас легкий или умеренный дефицит, вам достаточно будет увеличить потребление продуктов, богатых железом, таких как шпинат, брокколи, цветная капуста, сардины, яйца, птица и красное мясо.

Напомним, дефицит определенных витаминов и микроэлементов сказывается не только на здоровье, но и на внешности, в частности на волосах.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.