Питание во время поста. Диетолог рассказала, чем заменить мясо в рационе

Рождественский пост — один из самых длительных постов в году и продлится он в этом году до 24 декабря. Если вы придерживаетесь поста, то должны знать об особенностях питания в этот период. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает о том, чем заменить запрещенные продукты, и каких правил следует придерживаться в питании, чтобы не навредить здоровью.

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Традиционно, в течение поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, только в отдельные дни разрешена рыба. Однако это не означает, что нужно голодать, даже в этот период нужно позаботиться о том, чтобы наполнить организм необходимыми питательными веществами. Здоровое питание должно быть сбалансированным, поэтому во время длительного поста нужно очень внимательно составлять свой рацион и следить, чтобы организм получал достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу, чем заменить животный белок и какие продукты добавить в рацион, чтобы пост был на пользу здоровью, а не наоборот.

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Фото: Freepik

"Придерживаться строгого поста можно не всем, поэтому нужно подойти к этому вопросу осознанно и заранее проверить свое здоровье, сдать анализы, пройти обследование, чтобы начальные дефициты и нарушения не переросли в негативные последствия", — советует диетолог.

Если у вас нет противопоказаний и вы можете соблюдать пост, воспользуйтесь советами, которые подготовила диетолог Алина Дяченко. Эти советы помогут вам составить сбалансированный рацион и есть вкусно и полезно, даже в этот период.

Заменяйте животный белок на растительный

Фото: Freepik

Когда мы исключаем животные продукты из рациона, то устраняем источник животного белка и жиров. Белок является важнейшим строительным элементом для клеток человеческого организма. Он участвует в основных биохимических реакциях, а его острая и длительная нехватка может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья человека.

"Для того, чтобы насыщать свой организм этим важнейшим нутриентом, нужно вводить в постное меню растительный белок, который содержится в бобовых (нут, чечевица, бобы, фасоль, маш, горох), орехах и семенах, грибах, крупах, соевых продуктах", — отмечает Алина Дяченко.

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Не забывайте о жирах

Недостаток жиров в рационе может выражаться в повышении утомляемости, в плохом состоянии кожи, волос и ногтей, повышенной раздражительности. Для того, чтобы избежать недостатка жиров, нужно обогатить свой рацион полезными растительными жирами: растительные масла, преимущественно нерафинированные, орехи и семена, авокадо, оливки, маслины.

Не переедайте простых углеводов

Часто случаются ситуации, когда исключение животной пищи заменяется продуктами с высоким содержанием простых углеводов.

"Избыток простых углеводов в рационе не только провоцирует проблемы с пищеварением, но и приводит к излишнему набору веса", — отмечает диетолог. "Для того, чтобы избежать таких проблем, нужно следить за достаточным количеством в рационе овощей, зелени, фруктов и сложных углеводов (цельнозерновых круп, макарон из твердых сортов пшеницы и т.д.)".

Ешьте рыбу

Эксперт по питанию советует не пренебрегать днями, когда разрешена рыба. Омега-3 жирные кислоты, такие как эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), оказывают положительное влияние на здоровье сердца, мозга и иммунной системы. Рыба является отличным источником легкоусвояемого белка, необходимого для роста и регенерации тканей.

Постепенно выходите из поста

Если вы впервые соблюдаете пост, то должны знать, что выход из поста очень важен. Ни в коем случае в первый день окончания поста нельзя перегружать ЖКТ и сразу вводить в рацион привычную пищу. Избыток жирной и белковой пищи может очень негативно отразиться на состоянии вашей пищеварительной системы.

"Постепенное введение привычных продуктов в рацион позволяет желудочно-кишечному тракту адаптироваться к изменениям в пищевом режиме и снижает риск неприятных ощущений или расстройств", — говорит Алина Дяченко.

В пост можно питаться вкусно и сбалансировано

Фото: Freepik

Соблюдение поста не означает, что вы должны голодать, даже без мяса можно питаться вкусно и разнообразно. Диетолог предлагает один из вариантов постного меню с трехразовым питанием и перекусом.

"Приведу пример постного рациона:

Завтрак: омлет из тофу с овощами и цельнозерновым хлебом.

Обед: грибной суп с гречневой крупой и овощной смесью.

Ужин: Салат с фасолью, авокадо, тыквенными семечками и оливковым маслом.

На перекус можно сезонный фрукт, например, хурму и грецкие орехи", — советует Алина Дяченко.

И не забывайте, что пост — это не о диете и разгрузочных днях, это о духовности и самопожертвовании. Поэтому, если вы хотите просто похудеть, лучше обратитесь к специалисту по питанию, составьте сбалансированный рацион и получайте результат. Так как пост, это совсем о другом.

Если же вы чувствуете потребность в посте, позаботьтесь о своем рационе, заранее составьте список блюд и меню из разрешенных продуктов, чтобы иметь возможность полноценно питаться и не навредить своему здоровью.

Кроме того, от соблюдения поста стоит воздержаться беременным женщинам, женщинам, которые кормят грудью и тем, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем или хронические заболевания.

Напомним, на продолжительность жизни влияют не только гены, но и образ жизни, ежедневные привычки и питание.

Ранее Фокус писал о том, что все специалисты отмечают регулярное питание, однако стоит правильно распределять количество пищи, которую вы потребляете в течение дня, чтобы не иметь проблем со здоровьем и с засыпанием.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.