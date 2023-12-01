Харчування під час посту. Дієтологиня розповіла, чим замінити м'ясо в раціоні

Різдвяний піст — один із найтриваліших постів у році й триватиме він цьогоріч до 24 грудня. Якщо ви дотримуєтесь посту, то маєте знати про особливості харчування в цей період. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає про те, чим замінити заборонені продукти, та яких правил варто дотримуватись у харчуванні, щоб не нашкодити здоров'ю.

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Традиційно, упродовж посту не можна їсти м'ясо, молочні продукти та яйця, лише в окремі дні дозволена риба. Проте це не означає, що потрібно голодувати, навіть у цей період потрібно подбати про те, щоб наповнити організм необхідними поживними речовинами. Здорове харчування має бути збалансованим, тому під час тривалого посту потрібно дуже уважно складати свій раціон і стежити, щоб організм отримував достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу, чим замінити тваринний білок та які продукти додати до раціону, щоб піст був на користь здоров'ю, а не навпаки.

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Фото: Freepik

"Дотримуватися суворого посту можна не всім, тому потрібно підійти до цього питання усвідомлено і заздалегідь перевірити своє здоров'я, здати аналізи, пройти обстеження, щоб початкові дефіцити та порушення не переросли в негативні наслідки", — радить дієтологиня.

Якщо у вас немає протипоказань і ви можете дотримуватися посту, скористайтесь порадами, які підготувала дієтологиня Аліна Дяченко. Ці поради допоможуть вам скласти збалансований раціон та їсти смачно й корисно, навіть у цей період.

Замінюйте тваринний білок на рослинний

Фото: Freepik

Коли ми виключаємо тваринні продукти з раціону, то усуваємо джерело тваринного білка і жирів. Білок є найважливішим будівельним елементом для клітин людського організму. Він бере участь в основних біохімічних реакціях, а його гостра і тривала нестача може вкрай негативно позначитися на стані здоров'я людини.

"Для того, щоб насичувати свій організм цим найважливішим нутрієнтом, потрібно вводити в пісне меню рослинний білок, який міститься в бобових (нут, сочевиця, боби, квасоля, маш, горох), горіхах і насінні, грибах, крупах, соєвих продуктах", — наголошує Аліна Дяченко.

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Не забувайте про жири

Нестача жирів в раціоні може виражатися в підвищенні втомлюваності, в поганому стані шкіри, волосся та нігтів, підвищеній дратівливості. Для того, щоб уникнути нестачі жирів, потрібно збагатити свій раціон корисними рослинними жирами: рослинні олії, переважно нерафіновані, горіхи та насіння, авокадо, оливки, маслини.

Не переїдайте простих вуглеводів

Часто трапляються ситуації, коли виключення тваринної їжі замінюється продуктами з високим вмістом простих вуглеводів.

"Надлишок простих вуглеводів у раціоні не тільки провокує проблеми з травленням, а й призводить до зайвого набору ваги", — наголошує дієтологиня. "Для того, щоб уникнути таких проблем, потрібно стежити за достатньою кількістю в раціоні овочів, зелені, фруктів і складних вуглеводів (цільнозернових круп, макаронів із твердих сортів пшениці тощо)".

Їжте рибу

Експертка з харчування радить не нехтувати днями, коли дозволена риба. Омега-3 жирні кислоти, такі як ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA), мають позитивний вплив на здоров'я серця, мозку та імунної системи. Риба є чудовим джерелом легкозасвоюваного білка, необхідного для росту та регенерації тканин.

Поступово виходьте з посту

Якщо ви вперше постуєте, варто знати, що вихід з посту не менш важливий, ніж його дотримання. В жодному разі в перший день закінчення посту не можна перенавантажувати ШКТ та одразу вводити в раціон звичну їжу. Надлишок жирної та білкової їжі може дуже негативно відобразитися на стані вашої травної системи.

"Поступове введення звичних продуктів у раціон дає змогу шлунково-кишковому тракту адаптуватися до змін у харчовому режимі та знижує ризик неприємних відчуттів або розладів", — каже Аліна Дяченко.

В піст можна харчуватися смачно та збалансовано

Фото: Freepik

Дотримання посту не означає, що ви маєте голодувати, навіть без м'яса можна харчуватися смачно та різноманітно. Дієтологиня пропонує один з варіантів пісного меню з триразовим харчуванням та перекусом.

"Наведу приклад пісного раціону:

Сніданок: омлет із тофу з овочами та цільнозерновим хлібом.

Обід: грибний суп із гречаною крупою та овочевою сумішшю.

Вечеря: Салат із квасолею, авокадо, гарбузовим насінням та оливковою олією.

На перекус можна сезонний фрукт, наприклад, хурму та волоські горіхи", — радить Аліна Дяченко.

І не забувайте, що піст — це не про дієту та розвантажувальні дні, це про духовність та самопожертву. Тому, якщо ви хочете просто схуднути, краще зверніться до спеціаліста з харчування, складіть збалансований раціон та отримуйте результат. Адже піст, це зовсім про інше.

Якщо ж ви відчуваєте потребу у пості, подбайте про свій раціон, заздалегідь складіть список страв та меню з дозволених продуктів, щоб мати можливість повноцінно харчуватися та не нашкодити своєму здоров'ю.

Крім того, від посту варто утриматись вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю та тим, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям або хронічні захворювання.

Нагадаємо, на тривалість життя впливають не тільки гени, а й спосіб життя, щоденні звички та харчування.

Раніше Фокус писав про те, що усі спеціалісти наголошують на регулярному харчуванні, проте варто правильно розподіляти кількість їжі, яку ви споживаєте протягом дня, аби не мати проблем зі здоров'ям та із засипанням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.