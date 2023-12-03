Диета в заварнике: как клюквенный чай помогает похудеть

Освежающий клюквенный чай может стать эффективным способом на пути к снижению веса.

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Оказывается, помочь похудеть могут не только новомодные диеты или бесконечные посещения фитнес-центра. Подчас решение можно найти в самом простом — на дне вашего заварника, куда насыпать горсть ягод клюквы, пишет сайт Onlymyhealth.

"Попробуйте клюквенный чай, восхитительный и острый напиток, который не только раздражает вкусовые рецепторы, но и предлагает ряд преимуществ, в том числе помогает похудеть", — утверждает издание.

И добавляет, что такой чай может быть полезным дополнением к сбалансированной диете, режиму физической активности. При этом эксперты настаивают на том, что все же при любом изменении рациона следует проконсультироваться с врачом либо диетологом. И конечно же поддерживать системный, или целостный, подход к здоровому образу жизни, не увлекаясь чересчур какими-либо крайностями.

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Итак, польза клюквенного чая, пишет Onlymyhealth, очевидна и это дает ряд следующих преимуществ.

Контроль калорий

Низкая калорийность клюквенного чая делает его отличным заменителем калорийных напитков. А ведь именно дефицит калорий имеет решающее значение для похудения.

Повышение метаболизма

Метаболизм — это маленький двигатель, помогающий обмену веществ в нашем организме. И чем выше его скорость, тем больше и эффективнее сжигаются калории, что, опять же, помогает похудеть. Как говорят эксперты, именно соединениями, ускоряющими обмен веществ, и богата клюква.

Подавление аппетита

Неожиданное проявление — естественная способность клюквенного чая к подавлению аппетита. Это может помочь контролировать тягу к еде, ограничить количество перекусов либо вообще избежать их, создает чувство сытости.

Увлажнение с ароматом

Еще один нюанс в пользу клюквенного чая — его альтернатива простой воде, помогающая поддерживать гидратацию. Она необходима как для общего состояния здоровья, так и для оптимизации обмена веществ. К тому же клюквенный чай сделает этот процесс приятным и ароматным.

Детоксикация

Клюквенный чай богат антиоксидантами, которые помогут вашему организму вывести токсины, поддержать печень и улучшить общее состояние, поскольку планомерное снижение веса — работа сложная и подчас изнурительная. А вот глоток клюквенного чая — это уже путь к здоровому образу жизни и улучшению вашего состояния.

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