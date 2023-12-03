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Стиль життя

Дієта в заварнику: як журавлинний чай допомагає схуднути

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Фото: pixabay.com | Журавлинний чай може стати ефективним і простим способом схуднути

Освіжаючий журавлинний чай може стати ефективним способом на шляху до зниження ваги.

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Виявляється, допомогти схуднути можуть не тільки новомодні дієти або нескінченні відвідування фітнес-центру. Часом рішення можна знайти в найпростішому — на дні вашого заварника, куди насипати жменю ягід журавлини, пише сайт Onlymyhealth.

"Спробуйте журавлинний чай, чудовий і гострий напій, який не тільки подразнює смакові рецептори, а й пропонує низку переваг, зокрема допомагає схуднути", — стверджує видання.

І додає, що такий чай може бути корисним доповненням до збалансованої дієти, режиму фізичної активності. При цьому експерти наполягають на тому, що все ж таки при будь-якій зміні раціону слід проконсультуватися з лікарем або дієтологом. І звісно ж підтримувати системний, або цілісний, підхід до здорового способу життя, не захоплюючись надто будь-якими крайнощами.

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Отже, користь журавлинного чаю, пише Onlymyhealth, очевидна і це дає низку таких переваг.

Контроль калорій

Низька калорійність журавлинного чаю робить його чудовим замінником калорійних напоїв. Адже саме дефіцит калорій має вирішальне значення для схуднення.

Підвищення метаболізму

Метаболізм — це маленький двигун, що допомагає обміну речовин у нашому організмі. І чим вища його швидкість, тим більше й ефективніше спалюються калорії, що, знову ж таки, допомагає схуднути. Як кажуть експерти, саме на сполуки, що прискорюють обмін речовин, і багата журавлина.

Пригнічення апетиту

Несподіваний прояв — природна здатність журавлинного чаю до пригнічення апетиту. Це може допомогти контролювати потяг до їжі, обмежити кількість перекусів або взагалі уникнути їх, створює відчуття ситості.

Зволоження з ароматом

Ще один нюанс на користь журавлинного чаю — його альтернатива простій воді, що допомагає підтримувати гідратацію. Вона необхідна як для загального стану здоров'я, так і для оптимізації обміну речовин. До того ж журавлинний чай зробить цей процес приємним та ароматним.

Детоксикація

Журавлинний чай багатий на антиоксиданти, які допоможуть вашому організму вивести токсини, підтримати печінку і поліпшити загальний стан, оскільки планомірне зниження ваги — робота складна і часом виснажлива. А ось ковток журавлинного чаю — це вже шлях до здорового способу життя і поліпшення вашого стану.

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