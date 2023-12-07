Сестра Кейт Миддлтон в прозрачном платье вышла в свет (фото)

Последний раз на публике Пиппа появлялась в мае, когда посетила коронацию Чарльза.

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40-летняя Пиппа Миддлтон, младшая сестра принцессы Уэльской Кэтрин, не так часто появляется на публике, поэтому каждый ее выход в свет тут же вызывает повышенное внимание. Вечером 6 декабря многодетная мать посетила церемонию вручения награды Heart Hero Awards Британского фонда сердца в Лондоне, выбрав для появления на мероприятии очень элегантный и женственный наряд, пишет Hello.

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Пиппа Миддлтон была замечена в бикини во время отпуска в Италии (фото)

Она остановила свой выбор на прозрачном зеленом кружевном платье-миди, украшенном цветочными узорами и рукавами-фонариками. Под него она надела телесное платье-комбинацию и дополнила образ ярким красным клатчем от Emily London и подходящими замшевыми туфлями на шпильке.

Пиппа Миддлтон на церемонии награждения Heart Hero Awards Фото: Getty

Платье Пиппы создано дизайнером Self Portrait, любимым брендом ее сестры, которая впервые выбрала этот лейбл еще в 2016 году.

Что касается прически и макияжа, светская львица предпочла естественный вид, выбрав нюдовую помаду и черную подводку для глаз, а ее темные волосы были уложены в идеальные локоны.

Звездное мероприятие, которое состоялось в Glaziers Hall и вел радио-диджей Вернон Кей, почтило память сторонников Британского кардиологического фонда, которые "сделали все возможное", чтобы помочь другим, "справляясь с разрушительными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний".

Пиппа связана с благотворительной организацией с 2014 года, когда она стала послом и приняла участие в велопробеге на 3000 миль по США, а затем и в соревнованиях по плаванию на 6,5 км в Стамбуле.

Последний раз на публике Пиппу видели, когда она вместе с мужем присутствовала на коронации короля Чарльза III в мае.

Не исключено, что скоро сестра Кейт снова війдет в свет, поскольку 8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоится ежегодный рождественский концерт, который уже традиционно организовівает Кєтрин.

Предстоящее праздничное мероприятие будет посвящено тем, кто занимается поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всему Соединенному Королевству. Прошлогоднюю службу посвятили покойной королеве Елизавете II.

Ранее Фокус писал, что Пиппа Миддлтон крестила свою дочь в присутствии сестры и принца Уильяма.