Бегемоты, жирафы и львы: каких животных дарили королеве Елизавете и прочим британским монархам

На этой неделе две панды из Эдинбургского зоопарка вернулись в Китай, но они были лишь последними в череде экзотических животных, которых дарили британским монархам.

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Панды Ян Гуан и Тянь Тянь, которые в течение 12 лет были звездами Эдинбургского зоопарка, вчера наконец были доставлены домой в Китай. Тем не менее они были лишь последними в длинной череде экзотических животных, прибывших к британским берегам либо как подарки, либо как часть дипломатической политики. Даже покойной королеве Елизавете дарили животных, которые в результате оказывались в Лондонском зоопарке. Об этом пишет Daily Mail.

Именно там знаменитые животные, как горилла Гай, слон Джамбо и медведь Винни, вдохновивший А. А. Милна на создание Винни-Пуха, привлекали тысячи посетителей.

В 13 веке европейские правители подарили королю Генриху III трех львов, слона и белого медведя, что привело к созданию зверинца в лондонском Тауэре.

Королю Георгу III повезло получить гепарда по имени Мисс Дженни, которого даже изобразил на картине художник Джордж Стаббс.

Мисс Дженни на картине Джорджа Стаббса Фото: Royal Collection Trust

Его преемник и сын Георг IV был одним из трех европейских монархов, получивших жирафа от османского вице-короля Египта.

Но обоих затмила по количеству подаренных животных покойная королева Елизавета II, которой за время ее правления подарили десятки животных.

Многие из них, в том числе два карликовых бегемота, были немедленно переданы под опеку Лондонского зоопарка.

Панды Ян Гуан и Тянь Тянь были лишь последними примерами так называемой панда-дипломатии, которая десятилетиями была инструментом китайского правительства. Панды остаются во владении Китая, но их одалживают зоопаркам в других странах.

Среди других панд, отправленных в Великобританию, были Чиа Чиа и Чинг Чинг в 1974 году по сделке, заключенной премьер-министром Тори Эдвардом Хитом.

В период с 1958 по 1982 год Китай передал 23 панды девяти разным странам.

Также среди них были Син-Синг и Лин-Линг, переданные председателем Мао президенту США Ричарду Никсону в 1972 году.

А Ян Гуан и Тянь Тянь приехали в Эдинбургский зоопарк в 2011 году в рамках 10-летнего соглашения. Затем этот срок был продлен на два года.

Все надеялись, что у пары родится детеныш, но они остались без потомства. Но если панды были в Британии лишь временно, то британских монархов в прошлом часто одаривали экзотическими животными.

Так, Генриху III подарили львов. Этот щедрый подарок поступил от императора Священной Римской империи Фридриха II в 1235 году. Слона Генриху презентовал король Франции. Львов поселили в Тауэре, где на них приходили посмотреть толпы посетителей.

Что касается белого медведя, то он был подарком короля Норвегии в 1252 году. Он біл в наморднике и сидел на цепи, но ему позволяли плавать в Темзе.

Все животные содержались в зверинце лондонского Тауэра, который продолжал развиваться на протяжении десятилетий.

Памятник львам в лондонском Тауэре в Львиной башне Фото: Google Maps

Но жираф, присланный Мехметом Али, пашой Египта, Георгу IV в августе 1827 года, жил в зверинце короля в Виндзоре, но умер в 1829 году. Жирафов в подарок также получили король Франции Карл X и Франц II в Австрии.

А его предшественнику, Георгу III, был подарен гепард, которого назвали мисс Дженни. Короля подарок не впечатлил и он передал гепарда своему кузену, герцогу Камберлендскому. Он держал ее в зверинце в Большом Виндзорском парке, прежде чем она была перевезена в лондонский Тауэр и прожила там около семи лет.

Мисс Дженни изобразил художник Джон Стаббс на полотне "Гепард и олень", которое хранится в Манчестерской художественной галерее. Правда в реальности мисс Дженни испугалась оленя и убежала.

Окончательно зверинец в Тауэре закрылся в 1830-х годах, после открытия Лондонского зоопарка. Лондонский зоопарк в Риджентс-парке впервые открыл свои двери в 1828 году. За первый год его посетило более 98 000 человек.

В 1828 году прибыл лев, который ранее содержался в лондонском Тауэре, и имел огромный успех.

На протяжении 1830-х годов ученые, хранители и аристократы-натуралисты собирали животных со всего мира и привозили их в место, получившее название "ковчег".

Были примеры, когда шимпанзе прибывали в зоопарк на ночном автобусе, а жирафы шли через город к своему новому дому.

Первый слон был приобретен в 1831 году, а первый носорог появился три года спустя. Шимпанзе Томми пришел в зоопарк в 1835 году вместе с четырьмя жирафами в 1836 году и орангутангом Дженни в 1837 году.

В 1849 году в Лондонском зоопарке был открыт первый в мире Дом рептилий, а год спустя сюда прибыл бегемот Обайш — первый живой бегемот, которого видели в Европе со времен Римской империи.

В зоопарке работали многие важные деятели того времени, в том числе сэр Чарльз Дарвин, который стал членом Лондонского зоологического общества в 1837 году и провел много часов, изучая орангутанга Дженни.

Одним из самых трагических обитателей зоопарка стал слон Джамбо, прибывший в заведение в 1865 году, когда он был еще маленьким. Он жил вместе со слонихой Алисой и катал маленьких посетителей. Джамбо стал настолько популярным, что его имя даже вошло в словарь английского языка, как синоним слова "огромный".

Слон Джамбо

Но с возрастом он стал агрессивным. Сейчас считается, что его характер испортился из-за зубной боли, потому что посетители его часто кормили сладкими булочками.

В 1882 году Джамбо продали бродячему цирку в США, и это вызвало общественный резонанс. Он встретил ужасный конец в 1885 году, когда его сбил товарный поезд в Канаде.

Винни, американский черный медведь, прибыл в зоопарк в 1914 году. Винни купил солдат Гарри Колеборн, во время путешествия по Канаде и перед тем, как присоединиться к своему полку и участвовать в Первой мировой войне.

Он купил медведицу у охотника, убившего ее мать. Назвав ее в честь своего родного города Виннипег, он привез медведя в Англию.

Открытка с медвежонком Винни и солдатом Гарри Колеборном Фото: BBC

Винни стала неофициальным талисманом Второй канадской пехотной бригады во время их тренировок на равнине Солсбери.

К счастью для Винни, Колборну не разрешили взять ее с собой на фронт во Францию, и он отдал ее в Лондонский зоопарк.

Она быстро стала чрезвычайно популярной, особенно среди маленьких детей. Одним из ее постоянных посетителей был знаменитый писатель А. А. Милн и его сын Кристофер Робин.

Милн опубликовал первую книгу о Винни-Пухе в 1926 году, и с тех пор это одна из самых популярных книг в мире.

Сегодня в зоопарке стоит статуя в память о Винни и ее спасителе.

Еще одним живым подарком стала горилла по кличке Гай, которая приехала из Парижа в 1947 году. Когда воробей заходил в его вольер, Гай осторожно брал его, рассматривал и отпускал. Гай умер от сердечного приступа в 1978 году, когда ему удаляли зуб. Его статуя теперь стоит в зоопарке в дань уважения.

Пара карликовых бегемотов была подарена королеве Елизавете II президентом Либерии Табманом. О них заботились как в Лондонском зоопарке, так и в зоопарке Уипснейд в Бедфордшире.

Медвежонка по имени Никки подарили принцессе Анне председатель Булганин и генеральный секретарь Советского Союза Хрущев.

Медвежонок Никки, подаренной СССР принцессе Анне

В зоопарке также находились крокодил, подаренный королеве племенем Гамбии, два американских бобра из Канады, две гигантские черепахи с Сейшельских островов, ленивец и два черных ягуара из Бразилии и шесть красных кенгуру из Австралии.

Напомним, одним из последних подарков, полученным королевой Елизаветой II, стал скакун по кличке Поразительный, подаренный президентом Франции. Еще одного коня, карабахского скакуна по кличке "Слава" королеве подарил президент Азербайджана.