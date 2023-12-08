Бегемоти, жирафи та леви: яких тварин дарували королеві Єлизаветі й іншим британським монархам

Цього тижня дві панди з Единбурзького зоопарку повернулися до Китаю, але вони були лише останніми в низці екзотичних тварин, яких дарували британським монархам.

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Панди Ян Гуан і Тянь Тянь, які протягом 12 років були зірками Единбурзького зоопарку, вчора нарешті були доставлені додому в Китай. Проте вони були лише останніми в довгій низці екзотичних тварин, які прибули до британських берегів або як подарунки, або як частина дипломатичної політики. Навіть покійній королеві Єлизаветі дарували тварин, які в результаті опинялися в Лондонському зоопарку. Про це пише Daily Mail.

Саме там знамениті тварини, як-от горила Гай, слон Джамбо та ведмідь Вінні, що надихнув А. А. Мілна на створення Вінні-Пуха, приваблювали тисячі відвідувачів.

У 13 столітті європейські правителі подарували королю Генріху III трьох левів, слона та білого ведмедя, що призвело до створення звіринця в лондонському Тауері.

Королю Георгу III пощастило отримати гепарда на ім'я Міс Дженні, якого навіть зобразив на картині художник Джордж Стаббс.

Міс Дженні на картині Джорджа Стаббса Фото: Royal Collection Trust

Його наступник і син Георг IV був одним із трьох європейських монархів, які отримали жирафа від османського віцекороля Єгипту.

Але обох затьмарила за кількістю подарованих тварин покійна королева Єлизавета II, якій за час її правління подарували десятки тварин.

Багатьох із них, зокрема двох карликових бегемотів, негайно передали під опіку Лондонського зоопарку.

Панди Ян Гуан і Тянь Тянь були лише останніми прикладами так званої панда-дипломатії, яка десятиліттями була інструментом китайського уряду. Панди залишаються у володінні Китаю, але їх позичають зоопаркам в інших країнах.

Серед інших панд, відправлених до Великої Британії, були Чіа Чіа та Чінг Чінг 1974 року за угодою, укладеною прем'єр-міністром Торі Едвардом Хітом.

У період із 1958 по 1982 рік Китай передав 23 панди дев'яти різним країнам.

Також серед них були Сін-Сінг і Лін-Лінг, передані головою Мао президенту США Річарду Ніксону 1972 року.

А Ян Гуан і Тянь Тянь приїхали до Единбурзького зоопарку 2011 року в межах 10-річної угоди. Потім цей термін було продовжено на два роки.

Усі сподівалися, що в пари народиться дитинча, але вони залишилися без потомства. Але якщо панди були в Британії лише тимчасово, то британських монархів у минулому часто обдаровували екзотичними тваринами.

Генріху III подарували левів. Цей щедрий подарунок надійшов від імператора Священної Римської імперії Фрідріха II 1235 року. Слона Генріху презентував король Франції. Левів поселили в Тауері, де на них приходили подивитися натовпи відвідувачів.

Що стосується білого ведмедя, то він був подарунком короля Норвегії 1252 року. Він був у наморднику та сидів на ланцюгу, але йому дозволяли плавати в Темзі.

Усіх тварин утримували у звіринці лондонського Тауера, який продовжував розвиватися протягом десятиліть.

Пам'ятник левам у лондонському Тауері в Левовій вежі Фото: Google Maps

Але жираф, надісланий Мехметом Алі, пашею Єгипту, Георгу IV в серпні 1827 року, жив у звіринці короля у Віндзорі, але помер 1829 року. Жирафів у подарунок також отримали король Франції Карл X і Франц II в Австрії.

А його попереднику, Георгу III, подарували гепарда, якого назвали Міс Дженні. Короля подарунок не вразив, і він передав гепарда своєму кузену, герцогу Камберлендському. Він тримав її у звіринці у Великому Віндзорському парку, перш ніж її перевезли в лондонський Тауер і вона прожила там близько семи років.

Міс Дженні зобразив художник Джон Стаббс на полотні "Гепард і олень", яке зберігається в Манчестерській художній галереї. Щоправда, в реальності міс Дженні злякалася оленя та втекла.

Остаточно звіринець у Тауері закрився в 1830-х роках після відкриття Лондонського зоопарку. Лондонський зоопарк у Ріджентс-парку вперше відкрив свої двері 1828 року. За перший рік його відвідали понад 98 000 осіб.

У 1828 році прибув лев, якого раніше утримували в лондонському Тауері, і він мав величезний успіх.

Протягом 1830-х років учені, хранителі й аристократи-натуралісти збирали тварин із усього світу і привозили їх у місце, що отримало назву "ковчег".

Були приклади, коли шимпанзе прибували до зоопарку нічним автобусом, а жирафи йшли через місто до свого нового дому.

Першого слона придбали 1831 року, а перший носоріг з'явився три роки потому. Шимпанзе Томмі прийшов до зоопарку 1835 року разом із чотирма жирафами 1836 року й орангутангом Дженні 1837 року.

1849 року в Лондонському зоопарку було відкрито перший у світі Дім рептилій, а рік потому сюди прибув бегемот Обайш — перший живий бегемот, якого бачили в Європі з часів Римської імперії.

У зоопарку працювало багато важливих діячів того часу, зокрема сер Чарльз Дарвін, який став членом Лондонського зоологічного товариства 1837 року та провів багато годин, вивчаючи орангутанга Дженні.

Одним із найтрагічніших мешканців зоопарку став слон Джамбо, який прибув до закладу 1865 року, коли він був ще маленьким. Він жив разом зі слонихою Алісою та катав маленьких відвідувачів. Джамбо став настільки популярним, що його ім'я навіть увійшло до словника англійської мови, як синонім слова "величезний".

Слон Джамбо

Але з віком він став агресивним. Нині вважається, що його характер зіпсувався через зубний біль, бо відвідувачі його часто годували солодкими булочками.

У 1882 році Джамбо продали бродячому цирку в США, і це викликало суспільний резонанс. Він зустрів жахливий кінець 1885 року, коли його збив товарний поїзд у Канаді.

Вінні, американський чорний ведмідь, прибув до зоопарку в 1914 році. Вінні купив солдат Гаррі Колеборн під час подорожі в Канаді й перед тим, як приєднатися до свого полку та брати участь у Першій світовій війні.

Він купив ведмедицю в мисливця, який убив її матір. Назвавши її на честь свого рідного міста Вінніпег, він привіз ведмедя в Англію.

Листівка з ведмежам Вінні та солдатом Гаррі Колеборном Фото: BBC

Вінні стала неофіційним талісманом Другої канадської піхотної бригади під час їхніх тренувань на рівнині Солсбері.

На щастя для Вінні, Колборну не дозволили взяти її із собою на фронт до Франції, і він віддав її в Лондонський зоопарк.

Вона швидко стала надзвичайно популярною, особливо серед маленьких дітей. Одним із її постійних відвідувачів був знаменитий письменник А. А. Мілн і його син Крістофер Робін.

Мілн опублікував першу книжку про Вінні-Пуха 1926 року, і відтоді це одна з найпопулярніших книжок у світі.

Сьогодні в зоопарку стоїть статуя на згадку про Вінні та її рятівника.

Ще одним живим подарунком стала горила на прізвисько Гай, яка приїхала з Парижа 1947 року. Коли горобець заходив у його вольєр, Гай обережно брав його, розглядав і відпускав. Гай помер від серцевого нападу 1978 року, коли йому видаляли зуб. Його статуя тепер стоїть у зоопарку в данину поваги.

Пара карликових бегемотів була подарована королеві Єлизаветі II президентом Ліберії Табманом. Про них піклувалися як у Лондонському зоопарку, так і в зоопарку Віпснейд у Бедфордширі.

Ведмедика на ім'я Ніккі подарували принцесі Анні голова Булганін і генеральний секретар Радянського Союзу Хрущов.

Ведмедик Ніккі, подарований СРСР принцесі Анні

У зоопарку також перебували крокодил, подарований королеві плем'ям Гамбії, два американські бобри з Канади, дві гігантські черепахи з Сейшельських островів, лінивець і два чорні ягуари з Бразилії та шість червоних кенгуру з Австралії.

Нагадаємо, одним із останніх подарунків, отриманих королевою Єлизаветою II, став скакун на прізвисько Разючий, подарований президентом Франції. Ще одного коня, карабаського скакуна на прізвисько Слава королеві подарував президент Азербайджану.