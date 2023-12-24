Согрейтесь со вкусом: 10 рецептов горячих напитков (фото)

Как уверяют ценители горячих зимних напитков, они не только согреют душу, но и успокоят.

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Безусловно, лучше всего согревают зимой объятия любимых и веселый вечер под пушистыми пледами вместе со всей семьей. А если еще добавить какой-нибудь горячий напиток, который не только согреет душу, но и успокоит, то вообще становится хорошо и сладко. Поэтому и решили поделиться с вами рецептами из американского онлайн-журнала Real Simple.

Итак, вы хотите эгг-ног, теплый яблочный сидр, сливочно-карамельный латте или энергичный горячий пунш? Эксперты журнала предлагают 10 рецептов, которые согреют изнутри.

Легкий чайный чай

На самом деле это классический кофе, который приготовить проще, чем вы думаете. Чтобы получить дополнительный заряд кофеина, добавьте в напиток порцию эспрессо.

Ингредиенты

8 семян кардамона;

8 гвоздик;

4 горошины черного перца;

2 палочки корицы;

1 кусочек свежего имбиря, нарезанный ломтиками;

2 стакана молока;

4 пакетика черного чая;

8 чайных ложек сахара или больше, по вкусу.

Поместите кардамон, гвоздику и перец горошком в закрывающийся пластиковый пакет и раздавите чем-то тяжелым. Измельченные специи положите в кастрюлю среднего размера вместе с палочками корицы, имбирем, молоком и 2 стаканами воды.

Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня. Добавьте чайные пакетики, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Процедите в чашки. В каждую чашку добавьте по 2 чайные ложки сахара или больше по вкусу.

Пряно-сладкий глинтвейн

Этот теплый хмельной напиток очень прост в приготовлении и идеально подходит для большой компании. Сделайте большую порцию, держите ее в тепле на плите и позвольте гостям разлить ее самостоятельно. Благодаря обильной дозе черного перца и острого свежего имбиря этот рецепт глинтвейна сбалансированный, а не приторно-сладкий коктейль.

Ингредиенты

2 бутылки по 750 г сухого красного вина;

½ стакана черного перца горошком;

⅓ стакана сахарного песка;

4 полоски апельсиновой цедры;

1 кусочек свежего имбиря, очищенный и нарезанный ломтиками;

1 палочка корицы и еще немного для украшения;

1 цельный звездчатый анис;

ломтики апельсина.

Смешайте вино, перец горошком, сахар, апельсиновую цедру, имбирь, палочку корицы и анис в большой кастрюле. Доведите до кипения на сильном огне. Накройте крышкой и дайте постоять 30 минут.

Процедите и выбросьте твердые частицы. Равномерно разлейте по восьми стаканам и украсьте ломтиками апельсина и палочками корицы. Подавайте теплым.

Сливочно-карамельный латте

Этот восхитительный латте можно приготовить без эспрессо-машины или устройства для вспенивания молока. Чтобы получить напиток уровня бариста, замените эспрессо очень крепким кофе из френч-пресса и вспеньте молоко.

Ингредиенты

2 порции свежесваренного кофе эспрессо или 1/3 чашки супер-крепкого кофе;

170 г молока;

14 г карамельного сиропа.

Чтобы приготовить молочную пену без приспособления для вспенивания, наполните молоком чистую пустую банку, стараясь не наполнять емкость более чем наполовину, чтобы у вас было место для воздушной пены. Закрутите крышку банки и энергично встряхивайте ее около минуты. Молоко должно стать пенистым и увеличиться в объеме вдвое.

Открутите крышку от банки и отставьте ее в сторону. Нагрейте банку с молоком без крышки в микроволновой печи в течение 30 секунд. Вы увидите, что пена поднялась до верха банки и выглядит стабилизированной, что означает, что она готова к использованию.

Налейте теплое молоко на горячий свежезаваренный эспрессо или крепкий кофе в кружке, затем ложкой аккуратно зачерпните сверху пенистую молочную пену. Обязательно используйте пену сразу, так как она растворится, если оставить ее на несколько минут.

В конце полейте сверху карамельным сиропом. При желании добавьте щепотку корицы или какао-порошка.

Фото: Getty Images

Теплый глинтвейн из сидра

Это просто ароматерапия! Вскипятите яблочный сидр, смешав со специями, апельсиновой цедрой и имбирем, чтобы получился согревающий напиток, который так же хорош как по аромату, так и по вкусу.

Ингредиенты

около 800 г яблочного сидра (но не сока!);

2 столовые ложки меда;

5 горошин душистого перца;

6 целых гвоздик;

щепотка молотого мускатного ореха;

1 кусочек тонко нарезанного имбиря;

8 палочек из корицы.

С помощью овощечистки снимите с апельсина цедру, чтобы получились длинные полоски. В средней кастрюле доведите до кипения сидр, мед, душистый перец, гвоздику, мускатный орех, имбирь и апельсиновую цедру. Не кипятить! Нагревайте без крышки в течение 30 минут.

Разлейте по чашкам и подавайте теплым с палочками корицы.

Пряное горячее какао

Чтобы придать остроты этой зимней классике, добавьте немного корицы или немного перца чили. Для этого рецепта требуется целая упаковка какао-порошка, но кто сказал, что вы не можете приготовить ее самостоятельно?

Ингредиенты

1 упаковка какао;

2 щепотки молотого перца чили;

2 щепотки молотой корицы;

2 столовые ложки подслащенных взбитых сливок.

Приготовьте смесь горячего какао согласно инструкции на упаковке. Смешайте с половиной объема перца чили и корицы. Сверху выложите взбитые сливки и посыпьте оставшимися чили и корицей.

Пряный горячий пунш

Первоначально созданный как лекарство от простуды и насморка на основе виски, сегодня горячий пунш и его многочисленные вариации служат не только лечебным целям. Чтобы создать данную версию, рекомендуем использовать мед, чтобы придать аромат специй для выпечки в настоянный простой сироп, а именно кардамона и звездчатого аниса. Затем добавьте бурбон, и пусть исцеление начнется.

Ингредиенты

1 столовая ложка потрескавшихся стручков кардамона;

2 цельных аниса;

3 стакана воды;

⅓ стакана меда;

1 чашка бурбона;

¼ стакана свежевыжатого лимонного сока.

Поджарьте стручки кардамона и звездчатый анис в средней кастрюле на среднем огне 2-3 минуты, не мешая, до появления аромата.

Добавьте воду и мед, доведите до кипения на среднем огне. Тушить под крышкой до появления аромата 10–12 минут.Затем добавьте бурбон и лимонный сок. Держите в тепле на слабом огне до подачи на стол. Подавать в кружках, украсив звездчатым анисом.

Легкий эгг-ног

Чтобы сэкономить время, не жертвуя вкусом, приготовьте эту праздничную классику с помощью блендера.

Ингредиенты

2 стакана густых сливок;

½ стакана сахара;

¼ чайной ложки мускатного ореха;

4 больших яйца;

¾ стакана бренди (бурбона, коньяка).

В средней кастрюле доведите до кипения густые сливки, сахар и мускатный орех.

В блендере взбейте яйца на слабом огне в течение 1 минуты, а затем постепенно добавляйте горячую сливочную смесь. Взбивайте до образования пены еще примерно 30 секунд, а затем добавьте бренди и перемешайте. Подавайте теплым.

Фото: Pinterest

Горячий яблочный сидр с добавлением патоки

Яблочный сидр — это классика, но добавление патоки, свежего имбиря и рома делает этот зимний фаворит непревзойденным.

Ингредиенты

4 чашки яблочного сидра;

3 столовые ложки патоки;

2 палочки корицы;

1 кусочек очищенного свежего имбиря;

1 апельсин, разрезанный на четвертинки;

½ стакана рома или бурбона.

Доведите сидр, патоку, корицу, имбирь и четвертинки апельсина до кипения в средней кастрюле на среднем огне. Накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Внимание: не допускайте кипения!

Варите на медленном огне от 20 до 25 минут, пока вкусы не смешаются, Снимите с огня, вылейте через мелкое сетчатое сито в миску или термостойкий кувшин и выбросьте твердые частицы. Добавьте ром и подавайте теплым.

Фото: Pinterest

Волшебное какао

Нам потребуется всего два ингредиента, что делает напиток быстрым и эффективным противоядием от зимней простуды.

Ингредиенты

800 г молока;

какао-конфеты или полусладкая шоколадная стружка.

Нагрейте молоко на средне-слабом огне, но не позволяйте ему закипеть. Добавьте около ¼ стакана конфет или полусладкой шоколадной стружки в каждую из 8 кружек и наполните их горячим молоком. Перемешайте и подавайте.

Чай Хот Тодди

Этот уникальный согревающий коктейль совершенно не похож на традиционный горячий пунш. К темному рому добавляют обильную дозу согревающих специй, молока и черного чая, чтобы получить глубокий и сложный вкус.

Ингредиенты

2 пакетика черного чая;

6 стручков измельченного кардамона;

1 кусочек свежего неочищенного имбиря, тонко нарезанного;

4 палочки корицы;

4 гвоздики;

3/4 стакана молока;

1/4 стакана меда;

85 г темного рома;

2 стручка аниса для украшения.

В средней кастрюле доведите до кипения 1 стакан воды на среднем огне. Как только он закипит, снимите кастрюлю с огня и добавьте оба чайных пакетика, кардамон, имбирь, 2 палочки корицы и гвоздику. Накройте крышкой и дайте чаю настояться 6 минут. Уберите чайные пакетики.

Верните кастрюлю на огонь, затем добавьте молоко и мед. Аккуратно нагревайте, время от времени помешивая около 4-5 минут, пока мед полностью не смешается.

Процедите чай через мелкое сито в большую миску или кастрюлю, чтобы удалить твердые частицы специй. Разделите напиток на две кружки и долейте в каждую по около 43 г унции темного рома. Украсьте каждую кружку палочкой корицы и стручком аниса.

Фото: Getty Images

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А еще Фокус поделился португальским рождественским пирогом, который формой и богатством украшения напоминает корону. Называется это восхитительное лакомство Болу-Рэй, что в переводе означает "пирог королей".