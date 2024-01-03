Меган Маркл хочет стать королевой, — эксперт

Том Бауэр считает, что Кейт Миддлтон "имеет все, что хочет". Тем временем Меган Маркл потеряла то, чего хотела.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет стать королевой. Об этом пишет Express.

Бывшая американская актриса и жена младшего сына британского монарха "хочет быть королевой", по словам королевского автора Тома Бауэра.

Он высказал свое мнение о желании Маркл вернуться в королевскую семью спустя много лет после того, как она и принц Гарри покинули Европу и начали жить в США.

Эксперт считает, что жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, "имеет все, что хочет".

Однако, присоединившись к королевской семье в 2018 году, Меган Маркл надеялась сделать все "по-своему".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Бауэр отметил: "Есть только один путь, и это королевский".

"Кейт сияет, Кейт успешна, Кейт популярна — все, чего хотела Меган", — добавляет автор.

Гарри сейчас является пятым в очереди наследования британского престола.

После того, как Сассекские прибыли в Калифорнию, они подписали соглашение с Netflix на 100 миллионов долларов и еще один контракт со Spotify на миллионы.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Впрочем, по словам Бауэра, все, что пыталась сделать экс-актриса, "подорвало ее статус".

И "вместо того, чтобы вернуться к частной жизни, в которой она, по ее словам, нуждалась", когда "она выходит в центр внимания, она теряет немного больше".

"Она просто не может выиграть", — добавил королевский автор.

Напомним, Меган Маркл придется отвечать за свои слова о королевской семье в суде.

Также Фокус писал о первом Рождестве Сассекских в королевской семье.