Меган Маркл хоче стати королевою, — експерт

Том Бавер вважає, що Кейт Міддлтон "має все, що хоче". Тим часом Меган Маркл втратила те, чого хотіла.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл хоче стати королевою. Про це пише Express.

Колишня американська акторка та дружина меншого сина британського монарха "хоче бути королевою", за словами королівського автора Тома Бавера.

Бавер висловив свою думку про бажання Маркл повернутися до королівської родини через багато років після того, як вона та принц Гаррі покинули Європу та почали жити в США.

Експерт вважає, що дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, "має все, що хоче".

Однак, приєднавшись до королівської родини у 2018 році, Меган Маркл сподівалася зробити все "по-своєму".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Бавер зазначив: "Є тільки один шлях, і це королівський".

"Кейт сяє, Кейт успішна, Кейт популярна — усе, чого хотіла Меган", — додає автор.

Гаррі наразі є п’ятим у черзі спадкоємства британського престолу.

Після того, як Сассекські прибули до Каліфорнії, вони підписали угоду з Netflix на 100 мільйонів доларів і ще один контракт із Spotify на мільйони.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Втім, за словами Бавера, все, що намагалася зробити ексакторка, "підірвало її статус".

І "замість того, щоб повернутися до приватного життя, яке вона, за її словами, потребувала", коли "вона виходить у центр уваги, вона втрачає трохи більше".

"Вона просто не може виграти", — додав королівський автор.

Нагадаємо, Меган Маркл доведеться відповідати за свої слова про королівську родину в суді.

Також Фокус писав про перше Різдво Сассекських у королівській родині.