"Ела на полу отеля": Николь Кидман рассказала о первом "Оскаре" после развода с Томом Крузом

Актриса призналась, что не хотела участвовать в афтепати "Оскара", но друзья убедили ее пойти. Вернувшись в отель, она заказала доставку еды.

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56-летняя австралийская оскароносная актриса Николь Кидман, сделавшая успешную карьеру в Голливуде, давно счастлива в браке с 56-летним музыкантом Китом Урбаном. Однако она до сих пор не забыла, как в 2003 году после получения своего первого "Оскара" не чувствовала полной радости от этой победы, пишет People со ссылкой на новую книгу писателя Дэйва Каргера "50 ночей Оскара".

Актриса получила свою первую премию Американской киноакадемии за роль Вирджинии Вульф в фильме "Часы" вскоре после завершения развода с Томом Крузом после 11 лет брака.

"У меня были проблемы в личной жизни, но моя профессиональная жизнь складывалась очень хорошо. Вот что происходит, верно? Я пошла домой и в итоге заказала еду на вынос и съела ее на полу отеля "Беверли-Хиллз". Я сидела на полу отеля, ела картошку фри и гамбургер со своей семьей и пошла спать. Вот тогда меня осенило. Я пошла, мне нужно найти свою любовь; Мне нужна любовь в моей жизни. Потому что так и должно быть, когда ты говоришь: "Это наше". Я легла спать одна. Я была в постели еще до полуночи. Если бы я когда-нибудь снова выиграла, говорю вам, меня бы не было на 24 часа", – заявила она.

Принимая "Оскар", Николь в какой-то момент не сдержала слез:

"Рассел Кроу сказал, не плачь, когда встанешь туда, и теперь я плачу", – сказала Кидман зрителям.

Николь Кидман получила свой "Оскар" в 2003 году

Она не хотела оставаться на вечеринку Vanity Fair, поскольку не любит подобные мероприятия, однако ее уговорили не игнорировать это торжество.

"Я буквально вошла, носила "Оскар" с собой, была совершенно ошеломлена, эмоциональна, тряслась, и мне это не понравилось. Я почти извинялась, и это так глупо. Мне бы хотелось получить от этого больше удовольствия", – вспоминает знаменитость.

Победу в борьбе за "Оскар" Николь одержала сразу после развода с Томом. Пара поженилась в 1990 году, а в 2001 году их расставание стало неожиданностью для фанатов. В браке они усыновили дочь Изабеллу и сына Коннора, которым сейчас 31 год и 28 лет соответственно.

В 2005 году Николь нашла любовь всей своей жизни. Она стала встречаться с кантри-певцом Китом Урбаном. Влюбленные поженились в 2006 году и сейчас воспитывают двух дочерей – 14-летнюю Сандей Роуз и 12-летнюю Фэйт Маргарет. В прошлом году пара отпраздновала 17-летие свадьбы.

Кидман призналась, что с мужем общается только по телефону во время съемок и разлук.

"Мы никогда не пишем друг другу, ты можешь в это поверить? Мы начали с этого — я сказала: "Если хочешь со мной связаться, позвони мне". На самом деле я не была отправителем текстовых сообщений. Думаю, он несколько раз пытался написать мне сообщение, но я так и не ответила. Тогда это было похоже на то, что это очень мило", – рассказала она в подкасте "Что-то поговорить о".

В 2022 году Кидман получила "Золотой глобус" как лучшая актриса за роль в фильме "Быть Рикардо".

Ранее Фокус писал, что Николь подтвердила съемки третьего сезона "Маленькой большой лжи".