Звезда фильма Super Mario Bros умер на лайнере

Моджо Никсон выступил во част концерта на лайнере, а уже потом его тело нашли мертвым. Подробности смерти звезды рассказали его родные.

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В возрасте 66 лет умер американский музыкант и актер, который прославился своей юмористической и дерзкой песней "Elvis Is Everywhere" Моджо Никсон. Происшествие случилось вчера, 7 февраля, на одном из круизных лайнеров, сообщила его семья в Facebook.

В частности, известно, что звезду нашли мертвым на борту ежегодного круиза Outlaw Country Cruise.

Накануне вечером музыкант выступал в круизе. По предварительной версии у него случился сердечный приступ.

Справка

Моджо Никсон родился 2 августа 1957 года в Северной Каролине. Он вырос в Вирджинии, но свою музыкальную карьеру начал в Денвере, где присоединился к панк-группе Zebra 123.

После того, как панк-группа распалась, он отправился в Сан-Диего и присоединился к группе Дика Монтаны Snuggle Bunnies.

Вскоре после этого Никсон и Ропер заключили контракт с Enigma Records, которая помогла им выпустить в 1985 дебютный альбом Mojo Nixon & Skid Roper. Через два года Никсон выпустил Bo-Day-Shus!!!, который начался с хита "Elvis Is Everywhere".

После успеха Elvis Is Everywhere, который побудил его выступить на шоу Arsenio Hall Show, исполнитель выпустил несколько альбомов с другими соавторами, такими как Toadliquors и Jello Biafra.

Через два года после успеха фильма "Элвис повсюду" Никсон занялся актерской карьерой. Он сыграл Джеймса Ван Итона в биографическом фильме Джерри Ли Льюиса "Большие огненные шары" 1989 года. Среди его работ также были Super Mario Bros 1993 года и "Машина 54, где ты?" в следующем году.

В 2022 году на SXSW состоялась премьера документального фильма о его жизни под названием "Манифест Моджо: жизнь и времена Моджо Никсона".

Напомним, ранее мы писали, что 22 января умер актер из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Также Фокус писал, что умер звезда сериала "Моя прекрасная няня".