Зірка фільму Super Mario Bros помер на лайнері

Моджо Ніксон виступив під част концерту на лайнері, а вже згодом його тіло знайшли мертвим. Подробиці смерті зірки розповіли його рідні.

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У віці 66 років помер американський музикант та актор, який прославився своєю гумористичною та зухвалою піснею "Elvis Is Everywhere" Моджо Ніксон. Подія трапилася вчора, 7 лютого, на одному із круїзних лайнерів, повідомила його сім'я в Facebook.

Зокрема, відомо, що зірку знайшли мертвим на борту щорічного круїзу Outlaw Country Cruise.

Напередодні ввечері музикант виступав у круїзі. За попередньою версією в нього стався серцевий напад.

Довідка

Моджо Ніксон народився 2 серпня 1957 року у Північній Кароліні. Він виріс у Вірджинії, але свою музичну кар'єру розпочав у Денвері, де приєднався до панк-групи Zebra 123.

Після того, як панк-група розпалася, він вирушив до Сан-Дієго і приєднався до групи Діка Монтани Snuggle Bunnies.

Незабаром після цього Ніксон і Ропер уклали контракт з Enigma Records, яка допомогла їм випустити в 1985 дебютний альбом Mojo Nixon & Skid Roper. Через два роки Ніксон випустив Bo-Day-Shus!!!, який розпочався з хіта "Elvis Is Everywhere".

Після успіху Elvis Is Everywhere, який спонукав його виступити на шоу Arsenio Hall Show, виконавець випустив кілька альбомів з іншими співавторами, такими як Toadliquors і Jello Biafra.

Через два роки після успіху фільму "Елвіс всюди" Ніксон зайнявся акторською кар’єрою. Він зіграв Джеймса Ван Ітона в біографічному фільмі Джеррі Лі Льюїса "Великі вогняні кулі" 1989 року. Серед його робіт також були Super Mario Bros 1993 року та "Машина 54, де ти?" в наступному році.

У 2022 році на SXSW відбулася прем'єра документального фільму про його життя під назвою "Маніфест Моджо: життя та часи Моджо Ніксона".

Нагадаємо, раніше ми писали, що 22 січня помер актор із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Також Фокус писав, що помер зірка серіалу "Моя прекрасна няня".