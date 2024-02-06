Помер зірка серіалу "Моя прекрасна няня"

Олександр Симонець помер в Росії. Він багато років працював в сфері театру та кіно. Прославився роллю в популярних серіалах.

Related video

Помер російський актор Олександр Симонець, який відомий ролями у серіалах "Повернення Мухтара", "Глухарь", "Моя прекрасна няня" та "Щасливі разом". Його серце перестало битися у вівторок, 6 лютого, про це заявляють російські ЗМІ.

Зокрема, відомо, що актору театру та кіно було 61-рік. Останні дні свого життя Олександр Симонець провів в Благовіщенську (Росія).

Нині точної причини смерті актора не відомо, але за попередньою інформацією, в нього стався серцевий напад.

З біографічної довідки актора відомо, що він 23 роки пропрацював в Московському академічному театрі. Останні роки своєї акторської карʼєри Олександр Симонець провів в Амурському обласному театрі драми.

Знявся в багатьох російських серіалах. Серед яких "Глухарь". Глухарь" — популярний російський телесеріал, який вийшов у 2008 році. Серіал розповідає історію Трофіма Рябова, який їде працювати в невелике провінційне містечко, де відбувається багато цікавих і комічних ситуацій. "Глухарь" став одним із найуспішніших російських серіалів, завдяки своїй гостроті, гумору та яскравим персонажам. Всього було знято 4 сезони серіалу. В одній із серій зʼявився і Олександр Симонець.

Також серед відомих — серіал "Моя прекрасна няня". Там Олександр Симонець зіграв роль офіцера суворовського училища. Це російськомовний комедійний серіал, який свого часу був дуже популярним в Україні. Серіал мав українофобні мотиви, але масово був популярним. Зокрема, головна героїня няня Віка була родом з Маріуполя. В серіалі всі актори, які були нібито родичами з України були висміяні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 22 січня помер актор із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Також Фокус писав, що актор Джеймі Дорнан ледь не помер після зіткнення із токсичними гусеницями. Крім цього, на початку лютого сатло відомо про смерть Карл Уезерс, зірки "Хижака" та чотирьох частин "Роккі".