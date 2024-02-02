Помер Карл Уезерс, зірка "Хижака" та чотирьох частин "Роккі": подробиці (фото)

Кінематографічна кар'єра Уезерса тривала 50 років, за цей час він встиг знятися у 75 фільмах та серіалах.

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У четвер, 2 лютого, на 77 році життя помер Карл Уезерс, колишній гравець НФЛ, який залишив свій слід у Голлівуді завдяки ролі боксера Аполло Кріда у перших чотирьох фільмах "Роккі". Про це повідомляє Deadline.

Він також відомий за такими фільмами, як "Хижак", "Щасливчик Гілмор" та "Мандалорець". Менеджер Метт Любер розповів журналістам, що Уезерс помер уві сні у своєму лос-анджелеському будинку.

"Карл був винятковою людиною і прожив незвичайне життя, — повідомив він. — Він залишив помітний слід у кіно, телебаченні, мистецтві та спорті й отримав визнання у всьому світі та серед кількох поколінь. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером та другом".

Кадр із фільму "Роккі"

Уезерс народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані, його кінематографічна кар'єра тривала 50 років, за цей час він встиг знятися в 75 фільмах і серіалах. У ньому він зіграв роль мисливця за головами Грифа Карга, який став чиновником та союзником головного героя.

У ролі боксера Аполло Крида

Окрім іншого, Уезерс озвучив роль бійця Карла в оскароносній "Історії іграшок 4".

Кадр із фільму "Хижак"

На додачу до всього, він робив кроки на режисерській ниві — зняв два епізоди "Мандалорця" і також мав відношення до серіалів "Закон і порядок" та "Медики Чикаго".

Нагадаємо, що 22 січня помер актор із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Про смерть повідомив колега та депутат Одеської міської ради Олег Філімонов.

Також повідомлялося, що актор Джеймі Дорнан ледь не помер після зіткнення із токсичними гусеницями.