"Нельзя бросать антилоп в море": DZIDZIO ответил, почему сейчас не воюет (видео)

Музыкант прибыл в США на благотворительное событие. По его словам, они с Александром Пономаревым собрали более трех миллионов долларов на помощь Украине.

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Украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO) объяснил, почему сейчас не воюет. Об этом музыкант рассказал в интервью Анне Олицкой.

Прибыв в США на благотворительный концерт, Хома задумался об обязанности партнеров помогать Украине.

"Это не только об Украине, а это так же о мировой демократии, которую декларирует Америка на весь мир и она всегда ее защищала. Она обязана помочь Украине и затягивать со временем нет сил", — считает DZIDZIO.

Кроме этого, певец ответил на вопрос ведущей касательно мобилизации. По его словам, они с Александром Пономаревым собрали более трех миллионов долларов, а также выступали перед военными.

"У нас должны быть профессиональные руководители и профессиональные люди, которые понимают, как это делать, понимают, как воевать… Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море. Это не про выиграть войну. Выиграть войну можно только умом, деньгами и силой воли", — отметил Заслуженный артист Украины.

DZIDZIO рассказал, почему не воюет (см. с 18:43)

Впрочем, музыкант считает, что если государство зовет, то должны воевать все. А людей, которые выезжают за границу на отдых, Хома не поддерживает.

В своих соцсетях певец рассказал о выступлении со слепой девочкой.

"В этот же день на Гала-Ужине представил публике нашу чрезвычайную Анну-Марию, история которой не оставила равнодушным никого. Когда мы исполняли песню "Ліхтарики", все без исключения аплодировали стоя, восхищаясь самоотверженностью и смелостью этой девочки, которая видит мир душой и сердцем", — отметил DZIDZIO.

DZIDZIO выступил в США

Напомним, блогер Рамина Эсхакзай заявила, что при необходимости готова пойти воевать.

Также Фокус писал о разводе DZIDZIO в 2021 году.