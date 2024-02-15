У принцессы Шарлотты есть хобби, которым она любит заниматься вместе с младшим братом

Девочка очень любит танцевать, как и ее покойная бабушка принцесса Диана.

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У принцессы Шарлотты есть любимое хобби, которое связывает ее с другими членами королевской семьи. Она любит танцевать, как и ее покойная бабушка, принцесса Диана и королева Камилла, сообщает Еxpress.

Во время посещения текстильной фабрики в Йоркшире принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, мама Шарлотты, рассказала о любви дочери к балету и чечетке. Беседуя с семилетней девочкой по имени Эмили, Кейт сказала: "Моя дочь Шарлотта любит танцевать, она любит балет и чечетку".

В 2023 году Кейт пригласила принцессу Шарлотту и ее друзей на специальный балетный спектакль "Золушка" в Королевском оперном театре в Лондоне.

Королева Камилла является большой поклонницей танцев и покровительницей Королевской академии танца. Журналисты предполагают, что ее интересы наверняка перешли к более молодым членам королевской семьи.

Принц Уильям поделился информацией о домашней жизни своей семьи во время выступления в подкасте Apple Fitness + Time to Walk. Он рассказал: "Одна из песен, которая сейчас нравится детям, — это Shakira, Waka Waka. Здесь много движений бедрами! Много переодевания. Шарлотта, в частности, бегает по кухне в своих платьях, балетных штучках и всем остальном. Она сходит с ума, когда Луи гоняется за ней, пытаясь сделать то же самое. Это действительно счастливый момент, когда дети просто наслаждаются танцами, бездельем и пением".

Но не только Шарлотта любит танцевать. На мероприятии, посвященном Teen Awards BBC Radio 1, принц Уильям рассказал о любви своего сына к танцам.

Он сказал: "Джордж тоже занимается танцами, ему это нравится. Моя мама танцевала, она любила танцевать. Если это что-то, что ты любишь, ты делаешь то, что любишь. И это очень полезно. Не позволяй никому говорить тебе "нет".

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Меган Маркл объяснила чиновникам, как правильно к ней обращаться

Кроме этого, известно, что 14 февраля королева Камилла посетила звездное мероприятие в Лондоне и получила милый подарок. Ей вручили два белых свитера с большими красными сердечками для нее и короля.