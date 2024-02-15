У принцеси Шарлотти є хобі, яким вона любить займатися разом з молодшим братом

Дівчинка дуже любить танцювати, як і її покійна бабуся принцеса Діана.

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У принцеси Шарлотти є улюблене хобі, яке пов'язує її з іншими членами королівської сім'ї. Вона любить танцювати, як і її покійна бабуся, принцеса Діана і королева Камілла, повідомляє Еxpress.

Під час відвідин текстильної фабрики в Йоркширі принцеса Уельська Кейт Міддлтон, мама Шарлотти, розповіла про любов дочки до балету і чечітки. Розмовляючи з семирічною дівчинкою на ім'я Емілі, Кейт сказала: "Моя дочка Шарлотта любить танцювати, вона любить балет і чечітку".

У 2023 році Кейт запросила принцесу Шарлотту та її друзів на спеціальну балетну виставу "Попелюшка" в Королівському оперному театрі в Лондоні.

Королева Камілла є великою прихильницею танців і покровителькою Королівської академії танцю. Журналісти припускають, що її інтереси напевно перейшли до більш молодих членів королівської сім'ї.

Принц Вільям поділився інформацією про домашнє життя своєї родини під час виступу в подкасті Apple Fitness + Time to Walk. Він розповів: "Одна з пісень, яка зараз подобається дітям, — це Shakira, Waka Waka. Тут багато рухів стегнами! Багато переодягання. Шарлотта, зокрема, бігає по кухні у своїх сукнях, балетних штучках і всьому іншому. Вона божеволіє, коли Луї ганяється за нею, намагаючись зробити те саме. Це справді щасливий момент, коли діти просто насолоджуються танцями, неробством і співом".

Але не тільки Шарлотта любить танцювати. На заході, присвяченому Teen Awards BBC Radio 1, принц Вільям розповів про любов свого сина до танців.

Він сказав: "Джордж теж займається танцями, йому це подобається. Моя мама танцювала, вона любила танцювати. Якщо це щось, що ти любиш, ти робиш те, що любиш. І це дуже корисно. Не дозволяй нікому говорити тобі "ні".

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що Меган Маркл пояснила чиновникам, як правильно до неї звертатися

Крім цього, відомо, що 14 лютого королева Камілла відвідала зірковий захід у Лондоні й отримала милий подарунок. Їй вручили два білих светри з великими червоними сердечками для неї та короля.