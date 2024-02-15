Алексей Арестович показал, как он выглядел в 1 классе

Алексей Арестович показал архивные фото из детства и рассказал о смерти Брежнева. Политик решил поделиться воспоминаниями из детства и взрослыми размышлениями в юные годы.

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48-летний украинский политик и блогер Алексей Арестович опубликовал свои архивные фото из первого класса и вспомнил, как сидя за школьной партой узнал о смерти Леонида Брежнева. Свои мысли бывший советник Офиса президента Украины опубликовал в своем телеграм-канале.

В заметке политик вспомнил день смерти советского политического деятеля Леонида Брежнева, который умер 10 ноября 1982 года. Именно тогда Алексей Арестович пошел в первый класс.

Арестович в 1 классе Фото: https://t.me/O_Arestovich_official/5088

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"В тишине шока, постигшего аудиторию после "... невосполнимой утраты", я задумчиво сказал: Ведь будет время у человечества, когда Брежнева не будут помнить. Мертвая тишина в классе стала еще мертвее. Ручка Марии Ивановны, нашей учительницы падала вечность и выпала из пальцев с оглушительностью ядерного взрыва.

- О — стремительно развивал карьеру политического блогера первоклассник Леша — Наверное, будет время, когда и Ленина помнить не будут.

- А вот Гагарина — будут. Он же в космос первый полетел, это действие для всего человечества. А революция, Гражданская война, это да, только нам интересно.

Одноклассники разделились: умные и ехидные против будущих комсомольцев — в соотношении 1:10. С тех пор и повелось — умным интересно, а преданным — плохо", — поделился своей мудростью юных лет Арестович.

Стоит отметить, что на днях в сети появилась информация, что бывший советник президента покинул территорию Украины и находится сейчас в Монако . Каким образом Арестович выехал за границу не известно. Ходят слухи, что политик уже не впервые покидает территорию Украины, однако каждый раз возвращается. Каким образом Арестовичу удается обходить законы, запрещающие выезд за пределы Украины мужчинам призывного возраста не известно.

Напомним, ранее мы писали, что Арестовича заочно арестовали в РФ, он отреагировал. Кроме этого, ранее Фокус писал, что против Арестовича открыли уголовное производство.