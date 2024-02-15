Олексій Арестович показав, який вигляд він мав у 1 класі

Олексій Арестович показав архівні фото з дитинства і розповів про смерть Брежнєва. Політик вирішив поділитися спогадами з дитинства та дорослими роздумами у юні роки.

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48-річний український політик та блогер Олексій Арестович опублікував свої архівні фото з першого класу та згадав, як сидячи за шкільною партою дізнався про смерть Леоніда Брежнєва. Свої думки колишній радник Офісу президента України опублікував в своєму телеграм-каналі.

У дописі політик згадав день смерті радянського політичного діяча Леоніда Брежнєва, який помер 10 листопада 1982 року. Саме тоді Олексій Арестович пішов до першого класу.

Арестович у 1 класі Фото: https://t.me/O_Arestovich_official/5088

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"У тиші шоку, що спіткав аудиторію після "… непоправної втрати", я задумливо сказав: Адже буде час у людства, коли Брежнєва не пам'ятатимуть. Мертва тиша в класі стала ще мертвішою. Ручка Марії Іванівни, нашої вчительки падала вічність і випала з пальців з оглушливістю ядерного вибуху.

– О – стрімко розвивав кар'єру політичного блогера першокласник Льоша. — Напевно, буде час, коли і Леніна пам'ятати не будуть.

- А ось Гагаріна – будуть. Він же в космос перший полетів, ця дія для всього людства. А революція, Громадянська війна, це так, тільки нам цікаво.

Однокласники розділилися: розумні та єхидні проти майбутніх комсомольців – у співвідношенні 1:10. З того часу і повелося — розумним цікаво, а відданим — погано", — поділився своєю мудрістю юних років Арестович.

Варто відзначити, що днями в мережі з’явилася інформація, що колишній радник президента покинув територію України та знаходиться зараз в Монако. Яким чином Арестович виїхав за кордон не відомо. Ходять чутки, що політик вже не вперше покидає територію України, однак кожного разу повертається. Яким чином Арестовичу вдається обходити закони, які забороняють виїзд за межі Україні чоловікам призовного віку не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Арестовича заочно заарештували в РФ, він відреагував. Крім цього, раніше Фокус писав, що проти Арестовича відкрили кримінальне провадження.