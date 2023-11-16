Проти Арестовича відкрили кримінальне провадження, — нардепка Піпа

У поліції уточнили, що провадження відкрите через "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення".

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Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це повідомила у Facebook народна депутатка Наталія Піпа (до Верховної Ради обрана від партії "Голос").

"Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас", — йдеться у повідомленні.

Фото: Скріншот

Втім, у повідомленні не вказується, за якою саме статтею відкрито кримінальне провадження.

Пізніше у поліції підтвердили відкриття кримінального провадження. Повідомляється, що провадження відкрите на основі заяви депутатів, яка надійшла до Шевченківського управління поліції. У поліції зазначили, що провадження відкрите за ч. 1 ст. 383 ККУ — "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення".

Сканадал між Піпою та Арестовичем: що відомо

На початку червня цього року депутатка у Львові вступила у словесну перепалку із підлітком, який співав у центрі міста під Віктора Цоя. Вона викликала правоохоронців та написала заяву на хлопця, після чого його помістили у притулок.

На цю ситуацію відреагував колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович. Він заявив, що нардепка порушила особисті кордони підлітка та хлопець не повинен був просити вибачення за виконання пісні російського виконавця Цоя.

У вересні Арестович повідомив, що написав на депутатку до суду. Він зазначив, що Наталія Піпа своїми діями "розпалює національну ворожнечу".

Тим часом вже у жовтні народна депутатка заявила, що вона разом із 28 іншими нардепами подали до правоохоронних органів заяву на Арестовича. Його звинувачують у неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Зазначимо, що в інтерв’ю ЗМІ на початку листопада Олексій Арестович повідомляв, що виїхав з України та планує бути "опозиційним політиком у вигнанні". За його словами, у нього конфлікт з Офісом президента.

Нагадаємо, раніше Арестович встав на бік таксиста, який не захотів розмовляти із пасажиркою українською мовою. Тоді він заявив, що хоче допомогти звільненому таксисту грошима поки той шукає роботу.

Також на початку жовтня повідомлялося, що проти ексрадника розпочали розслідування стосовно його висловлювань про жінок. Зокрема, на своєму платному семінарі він називав жінок "створіннями", яких хочеться "придушити".