Нумеролог оценила будущее принца Уильяма в роли короля

Старший сын британского короля Уильям сейчас выполняет большинство монарших обязанностей, ведь Чарльзу III диагностировали рак. Вероятно, он раньше времени отречется от престола в пользу наследника.

Related video

Нумеролог Соня Дучи раскрывает монархическое будущее принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello Magazine.

После новостей об онкологии короля Великобритании Чарльза III возникло много дискуссий относительно будущего монархии. Отречется ли суверен от престола в пользу старшего сына Уильяма? Чего можно ожидать от принца Уильяма и его жены Кэтрин на престоле?

Соня Дучи называет свои мысли "прогнозом погоды", в отличие от конкретного предсказания того, как может выглядеть британское монархическое будущее.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Это время подготовки принца Уильяма к тому, чтобы взять на себя больше обязанностей, службы и коллективной ответственности, как указано в его карте рождения. Король Чарльз и принц Уильям имеют одинаковые номера жизненных путей 47/11/2. Это потенциально создает более гармоничное общее видение. Это объясняет естественную близость и родство между ними, часто очевидную в публичной жизни", — рассказывает эксперт.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Оказывается, что "число 47 подчеркивает потребность в исцелении, практический подход к достижению целей, выносливость и является напоминанием о том, чтобы взвесить и оценить, прежде чем принимать важные решения", что может быть связано со многими решениями, которые необходимо рассматривать на должности суверена.

"11 обеспечивает интуитивную чувствительность, страсть, любовь к природе, природные лекарства, здоровую пищу, сельское хозяйство, эмоциональное воспитание, любовь и тепло", — рассказывает нумеролог.

Цифра 2 подчеркивает потребность в простоте, гармонии и мире.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В частности, Дучи рассказала о значении своего числа года, где личное число генерируется путем добавления даты и месяца вашего рождения к числу года 2024. Эксперт говорит, что число принца Уэльского равно 34/7, объясняя: "Это делает его очень важным временем для него, чтобы выразить свое внутреннее видение и позволить ему сиять по-настоящему. Число 34/7 подчеркивает веселье, творчество и производительность, тогда как семь может принести самоанализ, поиск души и исцеление. В целом годовой цикл принца Уильяма — это доверие, естественное развитие и духовный рост".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Что касается короля Чарльза, то в его будущем есть освобождение и ясность.

"С тех пор как умерла его мать, королева, наступило время массового систематического роста, основанного на прочной королевской структуре. В 2024 году общее число года составляет 26/8, и мы на шестой неделе. 26 год + 6 неделя = 32; 3+2 = 5. 32/5, что может быть освободительной энергией, которая двигает дела вперед, принося внезапные изменения, которые требуют от нас быть начеку и продолжать адаптироваться к выживанию", — рассказывает Соня.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Цифра 5 помогает принести "ясность ума, здравый смысл и помогает нам исследовать новые идеи". Кроме этого, это может помогать обращать внимание на детали. Нумеролог считает, что "освобождение" монарха может означать его откровенный рассказ о проблемах со здоровьем: сначала он перенес операцию из-за увеличения простаты, а затем отцу принца Уильяма диагностировали рак.

"Король Чарльз любезно рассказал о своем диагнозе и получил высокую оценку за этот жест... Обнародование фактов королем Чарльзом на пятой неделе прокладывает путь для более позитивного общения с королевской семьей в будущем", — добавляет Дучи.

6 мая 2023 года Чарльз III официально стал монархом Великобритании, хотя его провозгласили королем еще в день смерти матери, королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года. Короновали также жену Чарльза Камиллу, которая стала официально называться после этого королевой.

Король Чарльз в день коронации Фото: Getty Images

Напомним, как принц Уильям справляется с обязанностями на фоне болезней отца и жены.

Также Фокус писал о желании принца Уильяма поддерживать Кейт Миддлтон после ее операции.