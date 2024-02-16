Нумерологиня оцінила майбутнє принца Вільяма в ролі короля

Старший син британського короля Вільям наразі виконує більшість монарших обовʼязків, адже Чарльзу ІІІ діагностували рак. Ймовірно, він раніше часу зречеться престолу на користь спадкоємця.

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Нумерологиня Соня Дучі розкриває монархічне майбутнє принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Про це пише Hello Magazine.

Після новин про онкологію короля Великої Британії Чарльза ІІІ виникло багато дискусій щодо майбутнього монархії. Чи зречеться суверен престолу на користь старшого сина Вільяма? Чого можна очікувати від принца Вільяма і його дружини Кетрін на престолі?

Соня Дучі називає свої думки "прогнозом погоди", на відміну від конкретного передбачення того, як може виглядати британське монархічне майбутнє.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Це час підготовки принца Вільяма до того, щоб взяти на себе більше обов’язків, служби та колективної відповідальності, як зазначено в його карті народження. Король Чарльз і принц Вільям мають однакові номери життєвих шляхів 47/11/2. Це потенційно створює більш гармонійне спільне бачення. Це пояснює природну близькість і спорідненість між ними, часто очевидну в публічному житті", — розповідає експертка.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, король Чарльз та королева Камілла Фото: Getty Images

Виявляється, що "число 47 підкреслює потребу в зціленні, практичний підхід до досягнення цілей, витривалість і є нагадуванням про те, щоб зважити й оцінити, перш ніж ухвалювати важливі рішення", що може бути пов’язане з багатьма рішеннями, які необхідно розглядати на посаді суверена.

"11 забезпечує інтуїтивну чутливість, пристрасть, любов до природи, природні ліки, здорову їжу, сільське господарство, емоційне виховання, любов і тепло", — розповідає нумерологиня.

Цифра 2 підкреслює потребу в простоті, гармонії та мирі.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зокрема, Дучі розповіла про значення свого числа року, де особисте число генерується шляхом додавання дати та місяця вашого народження до числа року 2024. Експертка каже, що число принца Уельського дорівнює 34/7, пояснюючи: "Це робить його дуже важливим часом для нього, щоб висловити своє внутрішнє бачення та дозволити йому сяяти по-справжньому. Число 34/7 підкреслює веселощі, творчість і продуктивність, тоді як сім може принести самоаналіз, пошук душі та зцілення. Загалом річний цикл принца Вільяма — це довіра, природний розвиток і духовне зростання".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Щодо короля Чарльза, то в його майбутньому є звільнення та ясність.

"Відколи померла його мати, королева, настав час масового систематичного зростання, заснованого на міцній королівській структурі. У 2024 році загальне число року становить 26/8, і ми на шостому тижні. 26 рік + 6 тиждень = 32; 3+2 = 5. 32/5, що може бути визвольною енергією, яка рухає справи вперед, приносячи раптові зміни, які вимагають від нас бути напоготові та продовжувати адаптуватися до виживання", — розповідає Соня.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Цифра 5 допомагає принести "ясність розуму, здоровий глузд і допомагає нам досліджувати нові ідеї". Окрім цього, це може допомагати звертати увагу на деталі. Нумерологиня вважає, що "звільнення" монарха може означати його відверту розповідь про проблеми зі здоровʼям: спочатку він переніс операцію через збільшення простати, а згодом батьку принца Вільяма діагностували рак.

"Король Чарльз люб'язно розповів про свій діагноз і отримав високу оцінку за цей жест… Оприлюднення фактів королем Чарльзом на п’ятому тижні прокладає шлях для більш позитивного спілкування з королівською родиною в майбутньому", — додає Дучі.

6 травня 2023 року Чарльз ІІІ офіційно став монархом Великої Британії, хоча його проголосили королем ще в день смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року. Коронували також дружину Чарльза Каміллу, яка стала офіційно називатися після цього королевою.

Король Чарльз у день коронації Фото: Getty Images

Нагадаємо, як принц Вільям справляється з обовʼязками на фоні хвороб батька та дружини.

Також Фокус писав про бажання принца Вільяма підтримувати Кейт Міддлтон після її операції.