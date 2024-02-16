Олимпия Вайтмусташ и София Безверха побывали на премьере "Зона интереса" (фоторепортаж)

В столице презентовали ленту режисcера Джонатана Глейзера в жанре исторической драмы "Зона интереса", которая номинирована в пяти категориях на премию "Оскар".

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Накануне в украинской столице, в кинотеатре "Оскар" ТРЦ "Гулливер" состоялся допремьерный показ фильма-оскаровского номинанта в пяти категориях — "Зона интереса". Фокус побывал на событии.

На презентации ленты появилось немало известных лиц шоу-бизнеса. В частности, среди гостей были замечены — директор "Дикого театра" и ведущая Ярослава Кравченко, актрисы Евгения Мякенька, Влада Дедкова, актеры Богдан Осадчук, Андрей Лидаговский, музыканты Антон Слепаков (Вагоновожатые), Нина Гаренецкая (ДахаБраха), певица София Егорова, модель Олимпия Вайтмусташ и многие другие.

Юлия Ермолаева Фото: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Фильм "Зона интереса" — это история семьи, которая живет в период Второй мировой войны. Главный член семьи, муж и отец Рудольф Гьосс, работает в концлагере, где ежедневно убивают людей. Рядом с концлагерем, через забор, находится дом его семьи, которая, несмотря на смерть, в максимальной близости живет свою счастливую жизнь, строя дом мечты и сажая сад с цветами и огород с овощами.

Мать семейства — Хедвиг Хесс с удовольствием примеряет меховые пальто с плеч убитых евреек, и с интересом копается в шелковых рубашечках убитых младенцев, выбирая "что-то подходящее" для своего малыша.

Яна Винниченко Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Фоном общих сцен в фильме выступает густой дым крематория, который виден из каждого окна дома семьи Хесса, но домочадцы так привыкли к этому, что не чувствуют запаха сгорающих человеческих тел и не обращают внимание на крики замученных людей. Главная героиня — жена смотрителя концлагеря и мать его пятерых детей, деловито проводит экскурсию по своему дому и саду для мамы, рассказывая, что из овощей она планирует посадить в будущем сезоне.

Катя Тейлор, куратор Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Она шутит с подругами на кухне о "платье с тела убитой еврейки, которая носила маленький размер одежды и что это хороший повод похудеть и ей". А когда приходит время переезжать в другое место назначения в связи с переводом ее мужа, женщина не желает оставлять любимый дом и выбирает остаться в Аушвице. "Они называют меня королевой Аушвица", — со смехом рассказывает героиня своей маме в одном из разговоров.

Макс Киреев Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

"Зона интереса" снят по мотивам сюжета романа от британского писателя Мартина Эмиса. Среди актерского состава, которые сыграли в ленте — главная героиня Хедвиг Хесс, ее сыграла 45-летняя британская актриса Сандра Гюллер; главная мужская роль Рудольфа Хесса, ее исполнил 44-летний немецкий актер и певец Кристиан Фридель.

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Стоит отметить, что известные мировые медиа, такие как BBC, Rolling Stone и Los Angeles Times назвали фильм "Зона интереса" шедевром мирового кинематографа.

Поскольку фильм получил немалое количество положительных отзывов, то ленту британского кинематографиста номинировали на премию "Оскар". Речь идет не об одной категории, а целых пяти. В частности, "Лучшие фильм", "Международный фильм", "Режиссерскую работу", "Адаптированный сценарий и звук".

Украинцы увидят ленту на больших экранах в годовщину начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 22 февраля.

Юлия Ермолаева, Татьяна Карикова, Яна Винниченко Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Антон Слепаков с Ирой Горбань Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Евгения Мьякенка, актриса. Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Максим Щербина Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Богдан Осадчук с Татьяной Савицкой Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Андрей Лидаговский Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Влада Дедкова Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

София Егорова Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Инна Гордеева Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Денис Иванов, директор "Артхаус Трафик" и режиссер Владимир Тихий Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Ярослава Кравченко, директор "Дикого театра" Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

София Безверхая, блогер и Сергей Войток, галерист Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Нина Гаренецкая (ДахаБраха) Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Напомним, ранее мы писали, что Горбунов, Анатолич и Дива Монро побывали на премьере комедии "Уроки толерантности". Кроме этого, днями ранее состоялась звездная премьера документальной ленты "Долгие сутки" Алана Бадоева в Киеве.