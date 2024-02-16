Олімпія Вайтмусташ і Софія Безверха побували на прем'єрі "Зона інтересу" (фоторепортаж)

У столиці презентували стрічку режисера Джонатана Глейзера в жанрі історичної драми "Зона інтересу", яка номінована в п'яти категоріях на премію "Оскар".

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Напередодні в українській столиці, в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ "Гуллівер" відбувся допрем'єрний показ фільму-оскарівського номінанта в п'яти категоріях — "Зона інтересу". Фокус побував на події.

На презентації стрічки з'явилося чимало відомих облич шоу-бізнесу. Зокрема, серед гостей було помічено — директорку "Дикого театру" та ведучу Ярославу Кравченко, акторки Євгенію М'якеньку, Владу Дедкову, акторів Богдана Осадчука, Андрія Лідаговського, музикантів Антона Слєпакова (Вагоновожатые), Ніну Гаренецьку (ДахаБраха), співачку Софію Єгорову, модель Олімпію Вайтмусташ та багатьох інших.

Юлія Єрмолаєва Фото: Настя Телікова, Сергій Сівяков

Фільм "Зона інтересу" — це історія сім'ї, яка живе в період Другої світової війни. Головний член сім'ї, чоловік і батько Рудольф Гьосс, працює в концтаборі, де щодня вбивають людей. Поруч із концтабором, через паркан, знаходиться будинок його сім'ї, яка, незважаючи на смерть, у максимальній близькості живе своє щасливе життя, будуючи дім мрії та саджаючи сад із квітами і город з овочами.

Мати сімейства — Гедвіг Гесс із задоволенням приміряє хутряні пальта з плечей вбитих єврейок, і з цікавістю порпається в шовкових сорочечках вбитих немовлят, обираючи "щось підходяще" для свого малюка.

Яна Винниченко Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Фоном загальних сцен у фільмі виступає густий дим крематорію, який видно з кожного вікна будинку сім'ї Хесса, але домочадці так звикли до цього, що не відчувають запаху згорають людських тіл і не звертають увагу на крики закатованих людей. Головна героїня — дружина доглядача концтабору і мати його п'ятьох дітей, діловито проводить екскурсію своїм будинком і садом для мами, розповідаючи, що з овочів вона планує посадити в майбутньому сезоні.

Катя Тейлор, кураторка Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Вона жартує з подругами на кухні про "сукню з тіла вбитої єврейки, яка носила маленький розмір одягу і що це гарний привід схуднути і їй". А коли приходить час переїжджати в інше місце призначення у зв'язку з переведенням її чоловіка, жінка не бажає полишати улюблену домівку і обирає залишитися в Аушвіці. "Вони називають мене королевою Аушвіца", — зі сміхом розповідає героїня своїй мамі в одній із розмов.

Макс Кірєєв Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

"Зона інтересу" знятий за мотивами сюжету роману від британського письменника Мартіна Еміса. Серед акторського складу, які зіграли у стрічці, — головна героїня Гедвіг Хесс, її зіграла 45-річна британська акторка Сандра Гюллер; головна чоловіча роль Рудольфа Хесса, її виконав 44-річний німецький актор і співак Крістіан Фрідель.

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Варто зазначити, що відомі світові медіа, такі як BBC, Rolling Stone і Los Angeles Times назвали фільм "Зона інтересу" шедевром світового кінематографа.

Оскільки фільм отримав чималу кількість позитивних відгуків, то стрічку британського кінематографіста номінували на премію "Оскар". Йдеться не про одну категорію, а цілих п'ять. Зокрема, "Найкращі фільм", "Міжнародний фільм", "Режисерську роботу", "Адаптований сценарій та звук".

Українці побачать стрічку на великих екранах у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 22 лютого.

Юлія Єрмолаєва, Тетяна Карікова, Яна Винниченко Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Антон Слєпаков з Ірою Горбань Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Євгенія М'якенка, актриса. Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Максим Щербина Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Богдан Осадчук із Тетяною Савицькою Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Андрій Лідаговський Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Влада Дедкова Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Софія Єгорова Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Інна Гордєєва Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Денис Іванов, директор "Артхаус Трафік" і режисер Володимир Тихий Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Ярослава Кравченко, директорка "Дикого театру" Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Софія Безверха, блогерка та Сергій Войток, галерист Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

Ніна Гаренецька (ДахаБраха) Фото: Фотограф: Настя Теликова, Сергей Сивяков

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