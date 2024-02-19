Юбка-плиссе 2024: возрождение классики в новом ключе (фото)

По мнению стилистов, плиссированная юбка набирает обороты, не теряя элегантности.

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Юбка-плиссе — классика, которая возрождается в 2024 году в новом звучании. Так считают стилисты итальянского Vogue.

Великолепный фасон этой юбки по праву можно считать открытием нынешнего сезона, поскольку она переосмыслена и на подиумах модных дизайнеров, и в уличных look, подчеркнутая собственным творческим чутьем каждой женщины.

Плиссированная юбка универсальна, поэтому ее можно носить длинной, практически макси, и самой ультра-мини, с лоферами, классическими лодочками, шпильками и кроссовками.

Меняющая настроение

Элегантные и женственные, начиная с появления в 1920-х годах и заканчивая взлетом в 1960-х годах, юбки-плиссе изобретались заново эпоха за эпохой, удлиняя или укорачивая подол, утончая или расширяя складки, экспериментируя с тканями — от шерстяных на заказ до шотландских, до самых неосязаемых вуалей. И все эти модели выдержали испытание временем.

А если честно, то плиссированная летящая юбка полностью меняет настроение в зависимости от того, как вы ее носите — с какой обувью, курткой, в костюмном варианте, дениме и др.

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Как носить юбку-плиссе в современной интерпретации

Советуют дизайнеры

Элегантно и изысканно прежде всего. На подиумах юбка-плиссе появилась в самых различных вариациях. У Dior, например, это миди с необработанным подолом в сочетании с классической белой рубашкой на пуговицах и мужским пиджаком. У Miu Miu плиссе длиной до колена, с очень низкой талией, кожаным подолом, при этом складки имеют максимальную ширину, а непринужденный стиль подчеркнут цветными шлепанцами.

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Alberta Ferretti и Louis Vuitton выпустили на подиум плиссированные мини-юбки в преппи- и романтическом стилях из полотна цвета хаки, денима, скрепленные на бедрах тонким поясом и сочетающиеся с трикотажной майкой в ​​монохромном наряде. Или можно — из пастельно-розового атласа в сочетании с белыми колготками, к пиджаку оверсайз и высоким сапогам.

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Уличная мода

Широкая плиссированная юбка отлично сочетается с атласными босоножками и чулками в тон. Ремень на талии подчеркивает силуэт, а свитер оверсайз, надетый под юбку, делает образ очень актуальным.

Юбка-миди идеально сочетается с низкими туфлями в стиле Mary Jane. Кстати, не отказывайтесь от белых чулков — аксессуара, который остается модным и в 2024 году.

Юбка длиной до колена или повыше, с мокасинами или лоферами. Наряд может дополнить рубашка на пуговицах и кожаная куртка с эффектом поношенности.

А еще плиссированная мини- или миди-юбка может быть отличным компонентом костюма: образ выглядит девичьим и непринужденным, но безусловно элегантным и женственным.

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