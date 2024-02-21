Как выбрать качественное сливочное масло: 5 советов от нутрициолога

Сливочное масло — это ингредиент, который обязательно есть в каждом холодильнике, ведь без него нельзя представить вкусной гречки, бутерброда с сыром или рассыпчатого печенья. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Аня Чу рассказывает о том, как выбрать качественное сливочное масло, чтобы не навредить своему здоровью.

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Что может быть вкуснее свежеиспеченного хлеба с маслом? Сливочное масло — привычный и знакомый продукт с детства, однако, уверены ли вы, что потребляете качественное масло? Полки супермаркетов пестрят разнообразными упаковками от разных производителей, поэтому стоит знать, как выбрать качественное. Нутрициолог и food-эксперт Аня Чу рассказала Фокусу о том, из чего состоит натуральное масло, и на что обращать внимание, выбирая его в супермаркете.

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Процент жира

Фото: Freepik

Жирность 63%, 72%, 82,5%, безлактозное сливочное масло... Если вы не понимаете разницы, то выбрать сливочное масло будет сложно. Вы выберете или первое, которое попадет в поле зрения, или просто знакомый бренд. Однако стоит понимать, от чего зависит жирность сливочного масла, и как выбрать самое качественное и полезное?

"Процент жирности масла зависит от регулирования влажности в нем во время производства. Получается так, чем меньше влаги в масле — тем выше будет процент жирности. Поэтому мы и видим в супермаркетах сливочное масло с разной жирностью (72,5%, 82,5% и т.д.)", — отмечает Аня Чу. "Масло 82,5 процента более жирное, а значит качественнее. Такое масло лучше хранится и его труднее подделать".

Если в сливочном масле процент жирности меньше чем 82, это еще означает, что это масло ненастоящее или вредное.

"Масло 72,5% жирности является безопасным для здоровья. Такое масло содержит большее количество сыворотки, а значит меньший процент молочного жира, его легче подделать, добавив в него растительные жиры. Поэтому получается, что сливочное масло жирностью 82,5% является лучшим вариантом для потребления", — отмечает Food-эксперт.

Как выбрать качественное сливочное масло?

Фото: Freepik

Цена. Это первое, на что стоит обращать внимание, ведь натуральное сливочное масло изготавливается из коровьих сливок, поэтому цена должна быть соответствующей. Если литр молока стоит в пределах 40 гривен, качественное масло не может стоить 50 грн за 200 г.

Состав. На что вы обращаете внимание, выбирая масло? На цену, на производителя? Первое, что должно привлекать ваше внимание, это состав, ведь даже дорогое масло может содержать в составе ненужные или даже вредные ингредиенты.

"В составе масла должны быть только сливки, иногда в составе также можно увидеть закваску и соль, не стоит пугаться, это нормально", — отмечает нутрициолог.

Название. Имеется в виду не название бренда, а определение продукта. Часто на полках супермаркета можно наткнуться на растительно-сливочную или растительно-молочную смесь, поэтому стоит понимать, что это не натуральное масло, а сочетание растительного масла, сливочного масла и молочных жиров.

"Обращайте внимание на название, должно быть четко указано, что это именно "сливочное масло". Никаких надписей "смесь растительно-сливочная", — отмечает Аня Чу.

Процент жира. На упаковке должен быть указан процент жирности. Именно процент жира дает возможность понимать количество чистых жиров на 100 г продукта. Чем меньше процент жира сливочного масла, тем меньше в нем содержание жиров, а больше воды. Если вы уверены в качестве масла определенного производителя, то можете выбирать продукт меньшей жирности, не обязательно 82,5%. Но более жирное масло все же более полезно для здоровья, хотя и содержит больше насыщенных жиров. Дело в размере порции.

Материал упаковки. Нутрициолог отмечает, что лучше брать сливочное масло в фольге, ведь она защищает его от солнечного света.

Как не навредить здоровью

Фото: Freepik

Чтобы получить от сливочного масла только пользу для организма, стоит придерживаться двух условий. Первое, это выбирать действительно натуральное масло с качественным составом.

"Вредными для здоровья могут быть растительные и растительно-сливочные смеси, маргарин, спред. В составе настоящего сливочного масла не должно быть пальмового, гидрогенизированного масла/жира и никаких растительных жиров", — говорит Аня Чу.

Во-вторых, следует придерживаться норм потребления сливочного масла, чтобы не превышать суточное количество насыщенных жиров в рационе. Помните, что ВОЗ рекомендует потреблять не более 20 г в сутки для взрослого человека. Однако не забывайте, что не только сливочное масло содержит насыщенные жиры, они есть также в мясе, например, свинине и говядине.

Итак, покупая сливочное масло, обязательно обращайте внимание на состав и цену, старайтесь покупать продукт проверенных производителей и потреблять его умеренно, не превышая суточной нормы, тогда масло будет только на пользу.

Напомним, оливковое масло и масло авокадо являются настоящими звездами среди растительных масел, и это неудивительно, ведь они не только придают блюдам замечательный аромат, но и полезны для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, маслу какой жирности стоит отдать предпочтение, чтобы не навредить своему здоровью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.