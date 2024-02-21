Як обрати якісне вершкове масло: 5 порад від нутриціологині

Вершкове масло — це інгредієнт, який обов'язково є у кожному холодильнику, адже без нього не можна уявити смачної гречки, бутерброду з сиром або розсипчастого печива. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня Аня Чу розповідає про те, як обрати якісне вершкове масло, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

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Що може бути смачніше за свіжоспечений хліб з маслом, або розсипчасту гречку з вершковим присмаком. Вершкове масло — звичний та знайомий продукт з дитинства, проте, чи впевнені ви, що споживаєте якісне масло? Полиці супермаркетів майорять різноманітними пакуваннями від різних виробників, тому варто знати, як обрати якісне. Нутриціологиня та food-експертка Аня Чу розповіла Фокусу про те, з чого складається натуральне масло, та на що звертати увагу, обираючи його в супермаркеті.

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Відсоток жиру

Фото: Freepik

Жирність 63%, 72%, 82,5%, безлактозне вершкове масло… Якщо ви не розумієте різниці, то обрати вершкове масло буде складно. Ви виберете або перше, яке впаде у поле зору, або оберете просто знайомий бренд. Проте варто розуміти, від чого залежить жирність вершкового масла, та як обрати найякісніше та найкорисніше?

"Відсоток жирності масла залежить від регулювання вологості у ньому під час виробництва. Виходить так, чим менше вологи у маслі — тим вище буде відсоток жирності. Тому ми й бачимо в супермаркетах вершкове масло з різною жирністю (72,5%, 82,5% тощо)", — наголошує Аня Чу. "Масло 82,5 відсотка більш жирне, а значить якісніше. Таке масло краще зберігається та його важче підробити".

Якщо у вершковому маслі відсоток жирності менше ніж 82, це ще означає, що це масло несправжнє або шкідливе.

"Масло 72,5% жирності є безпечним для здоровʼя. Таке масло містить більшу кількість сироватки, а значить менший відсоток молочного жиру, його легше підробити, додавши у нього рослинні жири. Тому виходить, що вершкове масло жирністю 82,5% є кращим варіантом для споживання", — наголошує Food-експертка.

Як обрати якісне вершкове масло?

Фото: Freepik

Ціна. Це перше, на що варто звертати увагу, адже натуральне вершкове масло виготовляється з коров'ячих вершків, тому ціна має бути відповідною. Якщо літр молока коштує в межах 40 гривень, якісне масло не може коштувати 50 грн за 200 г.

Склад. На що ви звертаєте увагу, обираючи масло? На ціну, на виробника? Перше, що має привертати вашу увагу, це склад, адже навіть дороге масло може містити в складі непотрібні або навіть шкідливі інгредієнти.

"У складі масла мають бути лише вершки, іноді у складі також можна побачити закваску та сіль, не варто лякатись, це нормально", — зазначає нутриціологиня.

Назва. Мається на увазі не назва бренду, а визначення продукту. Часто на полицях супермаркету можна натрапити на рослинно-вершкову або рослинно-молочну суміш, тому варто розуміти, що це не натуральне масло, а поєднання рослинної олії, вершкового масла та молочних жирів.

"Звертайте увагу на назву, має бути чітко вказано, що це саме "вершкове масло". Ніяких надписів "суміш рослинно-вершкова", — наголошує Аня Чу.

Відсоток жиру. На пакуванні має бути вказано відсоток жирності. Саме відсоток жиру дає можливість розуміти кількість чистих жирів на 100 г продукту. Чим менший відсоток жиру вершкового масла, тим менший у ньому вміст жирів, а більше води. Якщо ви впевнені у якості масла певного виробника, то можете обирати продукт меншої жирності, не обов'язково 82,5%. Але жирніше масло все ж більш корисне для здоров'я, хоч і містить більше насичених жирів. Справа у розмірі порції.

Матеріал пакування. Нутриціологиня наголошує, що краще брати вершкове масло у фользі, адже вона захищає його від сонячного світла.

Як не нашкодити здоров'ю

Фото: Freepik

Щоб отримати від вершкового масла лише користь для організму, варто дотримуватися двох умов. Перша, це обирати дійсно натуральне масло з якісним складом.

"Шкідливими для здоровʼя можуть бути рослинні та рослинно-вершкові суміші, маргарин, спред. У складі справжнього вершкового масла не має бути пальмового, гідрогенізованого масла/жиру та жодних рослинних жирів", — каже Аня Чу.

По-друге, варто дотримуватись норм споживання вершкового масла, щоб не перевищувати добову кількість насичених жирів в раціоні. Пам'ятайте, що ВООЗ рекомендує споживати не більше 20 г на добу для дорослої людини. Однак не забувайте, що не лише вершкове масло містить насичені жири, вони є також у м'ясі, наприклад, свинині та яловичині.

Отже, купуючи вершкове масло, обов'язково звертайте увагу на склад та ціну, намагайтесь купувати продукт перевірених виробників та споживати його помірно, не перевищуючи добової норми, тоді масло буде лише на користь.

Нагадаємо, оливкова олія та олія авокадо є справжніми зірками серед рослинних олій, і це не дивно, адже вони не тільки надають стравам чудового аромату, а й корисні для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, маслу якої жирності варто віддати перевагу, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.