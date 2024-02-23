Чехол для Chupa Chups: Fendi представили необычный аксессуар из уникальной кожи (фото)

Сколько будет стоить такой аксессуар, пока неизвестно. Однако модные эксперты прогнозируют, что его стоимость окажется куда выше, чем цена Chupa Chups.

Related video

Когда кажется, что модные дома уже придумали все самые невероятные аксессуары, фасоны и модели, какой-то очередной дизайнер умудряется удивить. Например, креативный директор Fendi Ким Джонс решил, что модникам очень не хватает такой вещи, как кожаный чехол для Chupa Chups, и представил новинку на показе новой коллекции бренда осень-зима 2024 в Милане, пишет Harper’s Bazaar.

Ким дополнил кожаные сумки яркими чехлами для леденцов. Некоторые модели также носили чехлы как стильные кожаные подвески на шее.

Так віглядит новій аксессуар от Fendi Фото: Harper’s Bazaar

Каждый чехол изготовлен из фирменной кожи Selleria, материала ручной работы с макрострочками, который компания производит с 1938 года, и на изготовление которого уходит раз в шесть раз больше времени, чем на машинном производстве.

Джонс взял вневременную и трудоемкую технику и сделал ее немного менее серьезной.

Сколько именно будет стоить такой аксессуар, пока что неизвестно, но эксперты из сферы моды уверены, что его стоимость будет раз в тысячу больше, чем самого леденца.

Fendi – не первые, кто отметился таким необычным изделием. Например, в октябре 2022 года модный дом Balenciaga продемонстрировал клатч в виде пачки для чипсов за $1800. Аксессуар выполнен из кожи с качественным изображением классического дизайна упаковки. Подкладка клатча – из блестящего материала, имитирующего фольгу, а застегивается он на обычную молнию.

Демна Гвасалия также придумал сумки в виде мусорных пакетов, стоимость каждой – $1790.

Ранее Фокус писал, какие украшения и аксессуары для волос являются трендовыми в 2024 году.