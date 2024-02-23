Чохол для Chupa Chups: Fendi представили незвичайний аксесуар з унікальної шкіри (фото)

Скільки коштуватиме такий аксесуар, поки що невідомо. Однак модні експерти прогнозують, що його вартість виявиться значно вищою, ніж ціна Chupa Chups.

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Коли здається, що модні будинки вже придумали всі найнеймовірніші аксесуари, фасони і моделі, якийсь черговий дизайнер примудряється здивувати. Наприклад, креативний директор Fendi Кім Джонс вирішив, що модникам дуже не вистачає такої речі, як шкіряний чохол для Chupa Chups, і представив новинку на показі нової колекції бренду осінь-зима 2024 у Мілані, пише Harper's Bazaar.

Кім доповнив шкіряні сумки яскравими чохлами для льодяників. Деякі моделі також носили чохли як стильні шкіряні підвіски на шиї.

Так виглядає новий аксесуар від Fendi Фото: Harper’s Bazaar

Кожен чохол виготовлений з фірмової шкіри Selleria, матеріалу ручної роботи з макрострочками, який компанія виробляє з 1938 року, і на виготовлення якого витрачається разів у шість разів більше часу, ніж на машинному виробництві.

Джонс взяв позачасову і трудомістку техніку і зробив її трохи менш серйозною.

Скільки саме коштуватиме такий аксесуар, поки що невідомо, але експерти зі сфери моди впевнені, що його вартість буде разів у тисячу більшою, ніж самого льодяника.

Fendi — не перші, хто відзначився таким незвичайним виробом. Наприклад, у жовтні 2022 року модний дім Balenciaga продемонстрував клатч у вигляді пачки для чіпсів за $1800. Аксесуар виконаний зі шкіри з якісним зображенням класичного дизайну упаковки. Підкладка клатча — з блискучого матеріалу, що імітує фольгу, а застібається він на звичайну блискавку.

Демна Гвасалія також придумав сумки у вигляді сміттєвих пакетів, вартість кожної — $1790.

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